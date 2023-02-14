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    • Spor
    • 14.02.2023 15:35
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    • 14.02.2023 15:35
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    Trabzonspor Basel maçının hatıra biletleri satışa çıktı!

    Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı karşılaşmanın hatıra biletleri satışa çıktı. Tüm gelirinin depremzedelere aktarılacağı hatıra biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Dileyenler, 100 lira bedelle satın alacakları biletlerini hesaplarından PDF olarak görüntüleyerek indirebiliyor.

    Trabzonspor hatıra biletleri satışa sundu!

    Trabzonsporlu futbolcular, bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak karşılaşmaya tüm takım taraftarlarını davet etti.

    Kulübün sosyal medya paylaşımında, Abdülkadir Ömür, Manolis Siopis, Stefano Denswil ve Umut Bozok, "Hangi takımdan olursan ol. Nerede olursan ol. Yanımızda ol. Yaralarımızı hep birlikte saralım." ifadeleriyle taraftarlara çağrı yaptı.

    TRABZONSPOR SİYAH FORMA SİYAH TİŞÖRT İLE ÇIKACAK

    Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört ile maça da siyah formayla çıkacak.

    Karşılaşma öncesi taraftarların da çeşitli organizasyonlar yapması bekleniyor.

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