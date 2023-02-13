takvim.com.tr açıklıyor! Beşiktaş’ta şok gelişme.. Yönetim Josef de Souza'nın biletini kesti





DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Beşiktaş'ın iki sezon önce yaşadığı şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Josef bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Brezilyalı yıldız bu aralar deprem bölgesine yaptığı yardımlar ile gündeme oturuyor. Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da bölgeye giderek enkaz altından çıkarılan çocuklarla bir araya gelip depremzedelere forma hediye etti. Josef, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini belirtti.