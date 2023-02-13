takvim.com.tr açıklıyor! Beşiktaş’ta şok gelişme.. Yönetim Josef de Souza'nın biletini kesti

Son dakika haberleri… Ara transfer döneminin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını ardından Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Şu ana kadar Vincent Aboubakar, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'da kulisler flaş bir iddia ile çalkalanıyor.
Yönetimin son dönemde deprem bölgesine yaptığı yardımlar ile her kesimden büyük alkış alan Josef de Souza ile ilgili flaş bir kararın arifesinde olduğu öğrenildi. Bu bomba iddia ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…
DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ
Beşiktaş'ın iki sezon önce yaşadığı şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Josef bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Brezilyalı yıldız bu aralar deprem bölgesine yaptığı yardımlar ile gündeme oturuyor. Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da bölgeye giderek enkaz altından çıkarılan çocuklarla bir araya gelip depremzedelere forma hediye etti. Josef, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini belirtti.