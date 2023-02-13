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    • Spor
    • 13.02.2023 22:24
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    • 13.02.2023 22:24
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    takvim.com.tr açıklıyor! Beşiktaş’ta şok gelişme.. Yönetim Josef de Souza'nın biletini kesti

    Son dakika haberleri… Ara transfer döneminin 18 Şubat’a kadar uzatılmasını ardından Siyah-Beyazlılar’da kulisler flaş bir iddia ile çalkalanıyor. takvim.com.tr’nin aldığı bilgilere göre yönetimin Josef de Souza ile yollları ayırmayı düşünüyor. Dizinden sakatlığı bulunan 34 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve yönetimin sözleşme fesih konusunun masaya getirdiği iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Yönetim o yıldızın biletini kesti

    Son dakika haberleri… Ara transfer döneminin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını ardından Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Şu ana kadar Vincent Aboubakar, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar'da kulisler flaş bir iddia ile çalkalanıyor.



    Yönetimin son dönemde deprem bölgesine yaptığı yardımlar ile her kesimden büyük alkış alan Josef de Souza ile ilgili flaş bir kararın arifesinde olduğu öğrenildi. Bu bomba iddia ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…



    DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ
    Beşiktaş'ın iki sezon önce yaşadığı şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Josef bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Brezilyalı yıldız bu aralar deprem bölgesine yaptığı yardımlar ile gündeme oturuyor. Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da bölgeye giderek enkaz altından çıkarılan çocuklarla bir araya gelip depremzedelere forma hediye etti. Josef, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini belirtti.



        EVLAT EDİNMEK İSTİYOR
        Brezilyalı oyuncu, "Eşimle yaptığım konuşmada tüm bu sürecin sonunda mümkünse bir kız evlat edinmeye karar verdim. Elbette bunu tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek ve iyice araştırılarak yapmak isteriz. Ama öncelikle tüm çocuklarımıza iyi bakılabilecek yetimhaneyi birlikte kurabilmemiz için aylık destek verebilecek olan arkadaşlarıma ihtiyacım olacak" ifadelerini kullandı.



        BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
        Josef'in evlat edinme konusundaki çıkışının ardından bakanlıktan açıklama geldi. Sambacı'nın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık, depremde ailesini kaybeden çocukların evlat edinmesinin şu an için mümkün olmadığını açıkladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:



        "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef de Souza isimli futbolcunun depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberler üzerine bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."



            SAKATLIĞI BEKLENENDEN CİDDİ
            Türkiye'nin bu olaylarla konuştuğu Josef konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi Brezilyalı futbolcu ile yolları ayırmayı düşünüyor. Dizinden sakatlığı bulunan 34 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve yönetimin sözleşme fesih konusunun masaya getirdiği iddia edildi.



            GÜNEŞ DE ONAYI VERDİ
            Teknik direktör Şenol Güneş'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Josef'in gönderilmesine onay verdiği belirtiliyor. Beşiktaş kulübünün 1-2 gün içinde resmi açıklamayı yapacağı da iddialar arasında.

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