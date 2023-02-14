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    Helal sana Muslera! 156 saat sonra kurtarılan Semih'in okul masraflarını karşılayacak

    Muslera depremden 156 saat sonra kurtarılan Semih ile telefonda görüştü. İstediği formayı gönderme sözü veren Muslera, Semih’in okul masraflarını da karşılayacak...

    Helal sana Muslera

    Şu ana kadar onlarca yardım tırını bölgeye gönderen Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen çalışmaların devam ettiği Nef Stadyumu'na gitti. Burada gönüllülerle bir araya gelen Uruguaylı file bekçisi, koltuk değnekleriyle gittiği bölgede elinden gelen yardımı vermeye çalıştı. Tecrübeli kaleci, tam 156 saat sonra mucize bir şekilde enkazdan çıkartılan Semih ile de telefonda görüntülü konuştu. Formasını istediğini söyleyen Semih'e tecrübeli oyuncu ''Hemen gönderiyorum' cevabını verdi. Fernando Muslera'nın ayrıca Semih'in tüm okul masraflarını karşılayacağı da belirtildi.



    TÜRKÇE KONUŞTU
    Sakatlığına rağmen NEF Stadı'ndaki yardım çalışmalarını yerinde görmek isteyen ve buraya gelen Muslera depremden 156 saat sonra kurtulan Semih ile telefonda Türkçe konuştu.



    KÜÇÜK EFE'YE MORAL SAMANDIRA'DAN GELDİ
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sarı- Lacivertli takımın stoperi Attila Szalai, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Efe ile telefonda görüştü. Hem Jesus hem de Szalai Efe'ye moral verdi. Szalai de tüm konuşmalarını Türkçe yaptı.



        TEK YÜREK ORADAYIZ
        Büyük deprem felaketi sonrası ilk maç perşembe günü oynanacak. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor evinde Basel'i konuk edecek. Bordo-Mavililer'in kaptanı Uğurcan Çakır, maç öncesi taraftarlara mesaj gönderdi. Kaptan Uğurcan, "Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta; hep birlikte tribünde olalım" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçe, G.Saray ve Beşiktaş'tan cevap geldi. F.Bahçe, "Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve hep birlikte olacağız!" ifadelerini kullanırken G.Saray ise, "Yaralarımızı hep birlikte saralım! Gelin hep birlikte bordo mavi olalım!" açıklamasını yaptı. Beşiktaş, "Gelin, yaralarımızı hep birlikte saralım, tüm Türkiye bordo mavi olalım!" yorumunu yaptı. Diğer Süper Lig takımları ve TFF 1. Lig ekipleri de bu mesaja destek verdi.



        4 BÜYÜKLERDEN ORTAK FORMA
        Süper Lig'in devleri, deprem felaketi sonrasında harekete geçti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yardım tırlarını deprem bölgesine gönderdi. Ünlü futbolcular yardım bağışında bulundu. Deprem bölgesinde çalışanlar oldu. Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Kulüp Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planı masaya yatırıldı. Bu özel formadan elde edilecek tüm gelir ise depremden etkilenen vatandaşlar için kullanılacak.



        G.SARAY KULÜP BİNASINI AÇIYOR
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip binasının depremzedelere açılacağını duyurdu. Yaklaşık 20 aileyi ağırlayacak binanın yarın için kullanıma hazırlandığı belirtildi.



            SİZLER BİZİM UMUDUMUZ OLDUNUZ
            Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşanandepremlerden etkilenen Beşiktaşlı Arda Can, Cenk ve Galatasaraylı Arda ile telefonda görüntülü olarak görüştü. Siyah-Beyazlı takımın sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, "En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanızı diliyoruz, sizler bizim umudumuz oldunuz" notu düşüldü.



            TÜRK MİLLETİNİN YANINDAYIZ
            Hagi, "Hepimiz Türk milletinin yanındayız. 1977'deki Romanya depremini ben de yaşamıştım. O zamanlar sadece 40 saniye sürmüştü ama bu deprem 1,5 dakika sürdü. Bu çok uzun bir süre" dedi.



            İSPANYA'DA BÜYÜK SEFERBERLİK
            Futbol dünyası, Türkiye'deki deprem faciasının ardından yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması giyen Guti Hernandez ile Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Roberto Carlos da ülkemizi unutmadı ve afetzedeler için harekete geçti. Roberto Carlos ve Guti Hernandez, Türkiye'ye destek amaçlı bir yardım maçı organize etmeyi planlıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek mücadele için Real Madrid'in stadı Santiago Bernabeu veya Atletico Madrid'in stadı Wanda Metropolitano'nun uygunluğu araştırılıyor. Öte yandan İspanyol basını, Carlos ve Guti'nin de yer alacağı yardım maçı için Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe kulüpleriyle temaslar kurulduğunu duyurdu. Dünya yıldızlarının buluşacağı maçın gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yararı için kullanılacak.



                KALBİM TÜRKİYE'DE
                Manchester City'nin sahasında Aston Villa'yı 3-1 yendiği maçta attığı golün ardından yaşadığı sevinci tartışma yaratan İlkay Gündoğan sosyal medyadan gelen eleştirilere yanıt verdi. Yıldız oyuncu, "Kalbim ve düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden olumsuz şekilde etkilenen tüm insanlarla birlikte" ifadelerini kullandı.



                MİLLİ BASKETBOLCUMUZ CEDİ OSMAN İŞBAŞINDA
                Depremzedeler için daha önce 1 milyon TL bağış yapan milli basketbolcularımızdan Cedi Osman, Cleveland Türk Derneği'nin yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi. Amerika'daki çalışmalarda objektiflere takılan Cedi Osman, deprem bölgesine gönderilecek ürünlerin paketlenmesine yardımda bulundu.



                BASKETBOLCULAR DEPREM BÖLGESİ İÇİN TEK YÜREK
                Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Jan Vesely, Bojan Bogdanovic, Shane Larkin gibi isimlerin formasını açık artırmaya çıkardı. 5 formadan gelecek 500 bin lira depremzedeler için kullanılacak.



                    ÖLÜM VAR, FUTBOLU BIRAKTIM
                    Galatasaray'ın eski futbolcularından biri olan ve son olarak İspanya 3. Lig ekibi Intercity ile anlaşan Emre Çolak futbolu bıraktı. 31 yaşında kariyerine nokta koyan Çolak, "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" açıklamasını yaptı.



                    CEMAL KÜTAHYA VE OĞLUNDAN ACI HABER
                    Türkiye Hentbol Federasyonu, Antakya' da ailesi ile enkaz altında kalan A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile 5 yaşındaki oğlu Çınar'ın vefat ettiğini duyurdu. Kütahya'nın eşi ve kayınvalidesine ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. TFF de, B Klasman Yardımcı Hakemi Adem Şahan ve ailesinin depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.



                    YAŞANANLAR SEBEBİYLE BİZ DE SINANIYORUZ
                    Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınına dikkati çeken açıklamalar yaptı. Costa, "Nicolo şu anda konuşmuyor. Çünkü depremden etkilenmiş, harap olmuş bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'de yaşananlarla biz de sınanıyoruz. Nicolo ve biz üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

                    SUPER BOWL'DA TÜRKİYE ANONSU
                    Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk mücadelesinde Türkiye'deki depremlerde vefat edenler için saygı duruşu ve anons yapıldı. 67 bin 827 seyircinin izlediği maçta Kansas City, Philadelphia'yı 38-35 yenerek şampiyon oldu.

                    HEP BİRLİ KTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
                    Eljif Elmas, "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden geleceğiz" dedi.

                    ABDÜLKERİM'DEN 4 TIR YARDIM!
                    Cimbom'un yıldızlarından Abdülkerim Bardakcı, kendi imkanlarıyla deprem bölgesine 4 tır göndererek yardımda bulundu.

                    ÖMER FARUK'TAN DEPREMZEDELERE DESTEK
                    NBA takımlarından Miami Heat'te forma giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, depremzedeler için takım arkadaşı Jimmy Butler'ın imzalı formasını açık artırmaya çıkardı.

                    HAKAN, TÜRKİYE İÇİN DUA İSTEDİ
                    Interli Hakan Çalhanoğlu takımının Sampdoria ile oynadığı maç öncesi ısınmaya "Türkiye için dua et" yazılı tişörtle çıktı.

                    MALATYALI KARDEŞLERE ARDA MORALİ
                    Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Malatya'da depremzedeler için kurulan çadırda kalan biri 13, diğeri 9 yaşındaki iki kardeşi arayarak moral verdi. İki kardeş, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'den gelen telefonla büyük mutluluk yaşadı. Çocuklardan Muhammet Şevki Altun, "Arda abiyle görüştüğümde çok mutluydum. Çünkü ilk defa bir futbolcuyla görüşüyordum ve en sevdiğim futbolcuydu" ifadesini kullandı.

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                    Haberler Spor Helal sana Muslera! 156 saat sonra kurtarılan Semih'in okul masraflarını karşılayacak
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