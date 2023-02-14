Helal sana Muslera! 156 saat sonra kurtarılan Semih'in okul masraflarını karşılayacak

Şu ana kadar onlarca yardım tırını bölgeye gönderen Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen çalışmaların devam ettiği Nef Stadyumu'na gitti. Burada gönüllülerle bir araya gelen Uruguaylı file bekçisi, koltuk değnekleriyle gittiği bölgede elinden gelen yardımı vermeye çalıştı. Tecrübeli kaleci, tam 156 saat sonra mucize bir şekilde enkazdan çıkartılan Semih ile de telefonda görüntülü konuştu. Formasını istediğini söyleyen Semih'e tecrübeli oyuncu ''Hemen gönderiyorum' cevabını verdi. Fernando Muslera'nın ayrıca Semih'in tüm okul masraflarını karşılayacağı da belirtildi.
TÜRKÇE KONUŞTU
Sakatlığına rağmen NEF Stadı'ndaki yardım çalışmalarını yerinde görmek isteyen ve buraya gelen Muslera depremden 156 saat sonra kurtulan Semih ile telefonda Türkçe konuştu.
KÜÇÜK EFE'YE MORAL SAMANDIRA'DAN GELDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Sarı- Lacivertli takımın stoperi Attila Szalai, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Efe ile telefonda görüştü. Hem Jesus hem de Szalai Efe'ye moral verdi. Szalai de tüm konuşmalarını Türkçe yaptı.