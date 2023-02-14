Helal sana Muslera! 156 saat sonra kurtarılan Semih'in okul masraflarını karşılayacak





YAŞANANLAR SEBEBİYLE BİZ DE SINANIYORUZ

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınına dikkati çeken açıklamalar yaptı. Costa, "Nicolo şu anda konuşmuyor. Çünkü depremden etkilenmiş, harap olmuş bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'de yaşananlarla biz de sınanıyoruz. Nicolo ve biz üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.



SUPER BOWL'DA TÜRKİYE ANONSU

Amerikan Futbol Ligi'nin şampiyonluk mücadelesinde Türkiye'deki depremlerde vefat edenler için saygı duruşu ve anons yapıldı. 67 bin 827 seyircinin izlediği maçta Kansas City, Philadelphia'yı 38-35 yenerek şampiyon oldu.



HEP BİRLİ KTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Eljif Elmas, "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden geleceğiz" dedi.



ABDÜLKERİM'DEN 4 TIR YARDIM!

Cimbom'un yıldızlarından Abdülkerim Bardakcı, kendi imkanlarıyla deprem bölgesine 4 tır göndererek yardımda bulundu.



ÖMER FARUK'TAN DEPREMZEDELERE DESTEK

NBA takımlarından Miami Heat'te forma giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, depremzedeler için takım arkadaşı Jimmy Butler'ın imzalı formasını açık artırmaya çıkardı.



HAKAN, TÜRKİYE İÇİN DUA İSTEDİ

Interli Hakan Çalhanoğlu takımının Sampdoria ile oynadığı maç öncesi ısınmaya "Türkiye için dua et" yazılı tişörtle çıktı.



MALATYALI KARDEŞLERE ARDA MORALİ

Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, Malatya'da depremzedeler için kurulan çadırda kalan biri 13, diğeri 9 yaşındaki iki kardeşi arayarak moral verdi. İki kardeş, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'den gelen telefonla büyük mutluluk yaşadı. Çocuklardan Muhammet Şevki Altun, "Arda abiyle görüştüğümde çok mutluydum. Çünkü ilk defa bir futbolcuyla görüşüyordum ve en sevdiğim futbolcuydu" ifadesini kullandı.

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