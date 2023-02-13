A Milli Erkek Hentbol Takımının kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'dan acı haber! Enkaz altında kalmışlardı...

Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal.

Biz senden razıyız, seni unutmayacağız"