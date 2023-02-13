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    • Spor
    • 13.02.2023 23:17
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    • 13.02.2023 23:18
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    A Milli Erkek Hentbol Takımının kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'dan acı haber! Enkaz altında kalmışlardı...

    Son dakika haberi | Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmak için tek yürek olurken, Türk spor camiası için bir kötü haber daha geldi. Antakya'da yaşayan A Milli Erkek Hentbol Takımının kaptanı Cemal Kütahya, oğlu Çınar Kütahya ile birlikte depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

    Milli hentbolcu ve oğlundan acı haber! Depremde...

    Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Türk spor camiasına bir kötü haber daha geldi. Antakya'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve ailesinin durumu merak ediliyordu ki Türkiye Hentbol Federasyonu, kötü haberi duyurdu.

    Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

    Türkiye Hentbol Federasyonu'nun konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
    "Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Türkiye Hentbol Federasyonu olarak kaptanımız Cemal Kütahya'ya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabıt ve başsağlığı diliyoruz.

    Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

    Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal.

    Biz senden razıyız, seni unutmayacağız"

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    Haberler Spor A Milli Erkek Hentbol Takımının kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'dan acı haber! Enkaz altında kalmışlardı...
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