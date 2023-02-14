Emre Çolak futbolu bırakmadığını duyurdu!

31 yaşındaki futbolcu, "Ülkemdeki durum beni çok endişelendiriyor. CF Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor ve yarından itibaren arka arkaya ikinci zaferimizi elde etmek için hafta sonu oynayacağımız maça hazırlanıyorum. Hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim." diyerek kariyerine devam ettiğini açıkladı.

EMRE ÇOLAK NE YAZMIŞTI?

Türkiye'de son olarak Göztepe'de forma giyen ve geçtiğimiz İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity ile sözleşme imzalayan Emre Çolak emeklilik kararı aldı.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirten 31 yaşındaki futbolcu "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.