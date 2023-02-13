Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara futbolculardan destek gelmeye devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana gerek yardım gerekse afet bölgesinde bulunanlara destek anlamında büyük bir fedakarlık örneği gösteren Mert Hakan Yandaş bu kez de Efe'nin yüzünü güldürmeyi başardı.

Mert Hakan Yandaş'tan Efe'ye Jorge Jesus sürprizi!

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Efe'ye önce tesisleri görüntülü bir şekilde tanıttı. Ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus ile tanıştırdı. Telefondan görüntülü aramada Efe'ye moral veren Mert Hakan, "Bak şimdi sen iyileştikten sonra geleceksin ya Samandıra Tesisleri'ne... Şimdi sana tesisleri gezdireceğim, bir de sana sürprizim var" dedi. Yattığı hastaneden Mert Hakan aracılığıyla Fenerbahçe'nin tesislerini telefondan da olsa görme şansı yakalayan ilkokul öğrencisi Efe, ardından teknik direktör Jorge Jesus ile de konuşma fırsatı buldu. Attila Szalai ile de konuşan Efe'ye, Macar oyuncu Türkçe seslenerek, "Geçmiş olsun, nasılsın? İnşallah İstanbul'da görüşürüz, Stadyumda. Kendine iyi bak "ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli futbolcular, Efe'yi iyileştikten sonra Kadıköy'e maç izlemeye davet etti.