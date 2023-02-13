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    • Spor
    • 13.02.2023 12:15
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    • 13.02.2023 12:15
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    Galatasaraylı Zaniolo'nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz

    Son dakika haberleri... Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından spor kulüpleri harekete geçti ve afetzedelerin yaralarını sarabilmek için çalışma başlattı. Vefat eden vatandaşlarımız sebebiyle hassasiyet gösteren birçok kulüp, gerçekleştirdiği transferleri sosyal dahi açıklamadı. Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo da o isimlerden biri oldu. Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan golcünün Türkiye'deki günleri hakkında açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar ve tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

    Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek amaçlı yardım tırları hazırlayan Galatasaray, aynı zamanda afetten en çok etkilenen illerin valilileriye görüşmeler yaparak çadır kent kurulması için düğmeye bastı.

    Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

    ZANIOLO DA YARDIMA KOŞTU

    Sarı-Kırmızılılar'ın yardım tırlarını hazırlaması esnasında futbolcular da devreye girdi. Galatasaray camiası stadyumda yürütülen yardım kampanyasına büyük bir katılım gösterdi. Hatta Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo da depremzedeler için yardıma koştu, koli taşıdı.
    Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

    400 BİN TL BAĞIŞ YAPTI

    İtalyan devi Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Türkiye'ye geldiğinde herhangi bir karşılama töreni istememişti. Gözden uzak bir şekilde sağlık kontrolünden geçen Zaniolo, aynı zamanda depremzedeler için 400 bin TL bağış yaparak da gönülleri fethetti.
        Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

        'ZANIOLO DEPREM YARDIMLARINA ODAKLANDI'

        Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, oğlunun Türkiye'deki günlerini İtalyan basınına anlatırken dikkati çeken ifadelere imza attı. Costa, "Nicolo şu anda konuşmuyor. Çünkü Türkiye'de ilgilenmesi gereken çok daha önemli şeyler var" diyerek Cimbom'un yeni transferinin deprem yardımlarına odaklanığını belirtti.

        Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

        'DEPREMZEDELER İÇİN ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

        Ayrıca Costa, "Nicolo aslında çevresinde yaratılan durum nedeniyle iyi değildi. Havayı değiştirip yeni bir maceraya atılarak artık daha iyi olduğu ortada. Ancak; şu anda depremden etkienmiş, harap olmuş bir ülkede yaşıyoruz. Bunlar hayattaki önemli şeylerdir. Hepimiz gerçekten Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz. Nicolo ve biz depremzedelere yararlı olmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
        Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

        'EV BAKTIĞIMIZI SÖYLERKEN BİLE ZORLANIYORUZ'

        İstanbul'a gelmeden önce şehirle ilgili araştırmalar yaptıklarını belirten Costa kendileri için bir ev baktıklarını ifade ederken, "Bu ülkede deprem nedeniyle evlerini kaybeden insanlar var. Onlara olan saygımız nedeniyle bunu söylerken bile zorlanıyoruz. Evet ev arıyoruz. Bazılarını gördük. Beğendiklerimiz de oldu. Roma'daki evimizi de kiraya vermeyi düşünüyoruz" dedi.
            Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

            'ZANIOLO BİR HAİN DEĞİL'

            Roma taraftarlarının Nicolo Zaniolo'ya gösterdiği tepkilerin hatırlatılması üzerine de golcü oyuncunun annesi, "Roma'da her şeyin bittiğini ve orada yaşamanın imkansız olduğunu anlamıştık. Roma için oynamak istemediğini söylemeleri ve Nicolo'ya bir hain gibi davranmaları doğru değil. Kırık bir omuzla oynadığını da unutmamalılar. Kayak yaparken sakatlanmadı. Futbol oynarken sakatlanmıştı. Roma taraftarlarına kızgın değiliz. Onlara her zaman saygılı ve minnettar olacağız" açıklamasını yaptı.

            Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

            GALATASARAY BİZE GÜVEN HİSSETTİRDİ

            Öte yandan Galatasaray'a transfer olmanın kendileri adına zor olmadığını da anlatan Zaniolo'nun annesi, "Hayat Nicolo'nun hayatı. Biz onu her zaman destekliyoruz. Ama seçimler de her zaman onundur. Galatasaray bize güven ve sağlamlık hissettirdi. Anlaşmak hiç zor olmadı" diye konuştu.
            Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

            BOURNEMOUTH AÇIKLAMASI...

            Futbolcuya İngiliz ekibi Bournemouth'un da talip olduğu biliniyor. Bu konuda ise Costa, "Milan ve Tottenham'dan Roma ile aynı seviyede para istedi. Ama bir anlaşma sağlanamadı. O noktada Bournemouth da vardı. Bize yıllık 5 milyon euro teklif ettikleri de doğru değil" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

                Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

                GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?

                Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bu transferin ardından Nicolo Zaniolo ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

                Golcü oyuncu için Roma'ya 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından da Roma'ya yüzde 20 oranında pay verileceği ifade edildi.

                Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

                ZANIOLO'NUN MAAŞI NE KADAR?

                Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Nicolo Zaniolo'ya 2022-23 sezonu için 900 bin euro, diğer sezonlar için de 2 milyon 750 bin euro ödeme yapılacağı ifade edildi. 1.90 boyundaki golcü isim Roma'da bu sezon toplam 17 maçta 1195 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen ara sebebiyle Galatasaray'ın yeni transferi Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez önümüzdeki ay sırtına geçirecek.

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