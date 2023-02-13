Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek amaçlı yardım tırları hazırlayan Galatasaray, aynı zamanda afetten en çok etkilenen illerin valilileriye görüşmeler yaparak çadır kent kurulması için düğmeye bastı.
ZANIOLO DA YARDIMA KOŞTU
Sarı-Kırmızılılar'ın yardım tırlarını hazırlaması esnasında futbolcular da devreye girdi. Galatasaray camiası stadyumda yürütülen yardım kampanyasına büyük bir katılım gösterdi. Hatta Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo da depremzedeler için yardıma koştu, koli taşıdı.
400 BİN TL BAĞIŞ YAPTI
İtalyan devi Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Türkiye'ye geldiğinde herhangi bir karşılama töreni istememişti. Gözden uzak bir şekilde sağlık kontrolünden geçen Zaniolo, aynı zamanda depremzedeler için 400 bin TL bağış yaparak da gönülleri fethetti.