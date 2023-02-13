Galatasaraylı Zaniolo’nun annesinden çarpıcı sözler: Türkiye’de yaşananlarla sınanıyoruz

BOURNEMOUTH AÇIKLAMASI...

Futbolcuya İngiliz ekibi Bournemouth'un da talip olduğu biliniyor. Bu konuda ise Costa, "Milan ve Tottenham'dan Roma ile aynı seviyede para istedi. Ama bir anlaşma sağlanamadı. O noktada Bournemouth da vardı. Bize yıllık 5 milyon euro teklif ettikleri de doğru değil" sözleriyle konuşmasını tamamladı.