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    Merih Demiral’ın başlattığı forma satışı kampanyası çığ gibi büyüyor

    Dünyanın en önemli yıldızları deprem bölgesine yardım için elini uzattı. Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe vHe aaland’ın ardından Benzema da kampanyaya katıldı. Şu ana kadar 6 milyon toplanırkne, açık artırmalar sürüyor..

    Altın kalpliler karması

    Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın başlattığı forma satışına katılan dünya yıldızlarının sayısı her geçen gün artış gösteriyor. ilk olarak Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın imzalı formalarının açık artırma ile satılıp gelirlerin depremzedelere aktarıldığı kampanyaya daha sonrasında Messi, Neymar, Mbappe. İlkay Gündoğan, Harry Kane, Kevin De Bruyne, Morata, Griezmann ve Eden Hazard eklenirken, son alarak Benzema dahil olmuştu.



    ÇALHANOĞLU DA ÖNAYAK OLDU
    Dünya yıldızlarının Türkiye için verdiği destekler alkış toplarken, Merih Demiral da şu ana kadar Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın formalardan 5 milyon TL, Hazard, De Bruyne ve Morata'dan da 1 milyon TLgelir elde edildiğini açıklanmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da yıldızları kampanyaya katılmaları yönünde ikna ettiği belirtildi. Kampanyanın büyüyerek devam etmesi depremzedeler için bir umut ışığı olacak.



    İŞTE O YILDIZLAR
    MESSI
    RONALDO
    NEYMAR
    MBAPPE
    DYBALA
    GRIEZMANN
    HAALAND
    HARRY KANE
    BONUCCI
    DE BRUYNE
    EDEN HAZARD
    MORATA
    BENZEMA

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    Haberler Spor Merih Demiral’ın başlattığı forma satışı kampanyası çığ gibi büyüyor
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