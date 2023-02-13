



ÇALHANOĞLU DA ÖNAYAK OLDU

Dünya yıldızlarının Türkiye için verdiği destekler alkış toplarken, Merih Demiral da şu ana kadar Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın formalardan 5 milyon TL, Hazard, De Bruyne ve Morata'dan da 1 milyon TLgelir elde edildiğini açıklanmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da yıldızları kampanyaya katılmaları yönünde ikna ettiği belirtildi. Kampanyanın büyüyerek devam etmesi depremzedeler için bir umut ışığı olacak.