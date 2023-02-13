Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın başlattığı forma satışına katılan dünya yıldızlarının sayısı her geçen gün artış gösteriyor. ilk olarak Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın imzalı formalarının açık artırma ile satılıp gelirlerin depremzedelere aktarıldığı kampanyaya daha sonrasında Messi, Neymar, Mbappe. İlkay Gündoğan, Harry Kane, Kevin De Bruyne, Morata, Griezmann ve Eden Hazard eklenirken, son alarak Benzema dahil olmuştu.
ÇALHANOĞLU DA ÖNAYAK OLDU
Dünya yıldızlarının Türkiye için verdiği destekler alkış toplarken, Merih Demiral da şu ana kadar Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın formalardan 5 milyon TL, Hazard, De Bruyne ve Morata'dan da 1 milyon TLgelir elde edildiğini açıklanmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da yıldızları kampanyaya katılmaları yönünde ikna ettiği belirtildi. Kampanyanın büyüyerek devam etmesi depremzedeler için bir umut ışığı olacak.