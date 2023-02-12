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    • Spor
    • 12.02.2023 18:55
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    • 12.02.2023 18:55
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    Milli basketbolcudan acı haber! Çankaya Üniversitesi'nden Nilay Aydoğan depremde hayatını kaybetti

    Son dakika haberi | Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çankaya Üniversitesi forması giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan, yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybetti.

    Milli basketbolcudan acı haber

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan vefat etti.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

    30 yaşındaki oyuncu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalmıştı.

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