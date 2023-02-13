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    • Spor
    • 13.02.2023 15:48
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    • 13.02.2023 15:48
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    Eljif Elmas: Hep birlikte üstesinden geleceğiz!

    İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.

    Eljif Elmas: Hep birlikte üstesinden geleceğiz!

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremler sonrasında sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

    Elmas, paylaştığı mesajda, "Ülkemde meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden geleceğiz, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Eljif Elmas: Hep birlikte üstesinden geleceğiz!
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