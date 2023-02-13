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    • Spor
    • 13.02.2023 12:07
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    • 13.02.2023 12:07
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    Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor! İşte maç programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın başlayacak. İşte maç programı...

    Devler Ligi’nde heyecan başlıyor! İşte maç programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları yarın başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

    Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

    İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

    Son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

    14 Şubat Salı:

    Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

    PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

    15 Şubat Çarşamba:

    Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)

    Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

    21 Şubat Salı:

    Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

    Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya)

    22 Şubat Çarşamba:

    RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

    Inter (İtalya) - Porto (Portekiz)

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