Bayrağımız her yerde! Depremzedelere büyük destek

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Avrupa'da forma giyen lejyonerlerimiz sürekli bağış yapıyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor deprem felaketinden hemen sonra yardım tırlarını yola çıkardı. Basketbolcularımız, voleybolcularımız ve diğerleri… Onların dışında yabancı futbol kulüpleri ve yabancı futbolcular da desteklerini veriyorlar.

İYİLİK LİSTESİ UZAYIP GİDİYOR



A Milli Futbol Takımımız'ın yıldızlarından Merih Demiral'la birlikte Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Altay Bayındır, Cenk Tosun, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi oyuncular da forma satışı yaptı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, Gomis ile birlikte Trabzonspor'un Yunan maestrosu Bakasetas da benzer yardımlarda bulundu. Enner Valencia, Aboubakar gibi yıldızlarla da depremzedeler için bağışta bulundu.





MELİH VE LARKIN İLE BAŞLADI



Futbol dünyası olduğu kadar basketbol dünyasından da birçok isim bu kampanyaya destek verdi. Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes'in yıldız Shane Larkin yardımlara öncü olan isimlerdi. Hemen ardından Bogdan Bogdanovic, Jan Vesely, Luigi Datome gibi yıldızlar da devreye girdiler. Forma satışı yaparak depremzedelerin yaralarına merhem olmayı başardılar.

CLAISE GÖZLERİMİZİ YAŞARTTI!



Avrupa'nın önemli kulüpleri de ülkemizdeki depremzedeler için destek mesajları verdi. Cenk Özkacar'ın forma giydiği Valencia ve Enes Ünal'ın takımı Getafe "Türkiye için dua edin" mesajı yazılı tişört açtı. Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'ın kaptanı Jordy Clasie, formasını isteyen top toplayıcı çocuğa formaların Türkiye'deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını ve forma yerine montunu verebileceğini anlattı. O anlar büyük alkış aldı.





ELJİF ELMAS AY-YILDIZ İŞARETİ YAPTI



Napoli forması giyen Eljif Elmas, Cremonese'ye attığı golün ardından elleriyle Ay-Yıldız işareti yaptı. Fenerbahçe'de de forma giyen yıldız oyuncunun yaptığı hareket sosyal medyada büyük alkış topladı. Milli voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt, Novara-Bergamo maçına seremonisine Türk bayrağı ile çıktı. Seromoni esnasında duygusal anlar yaşandı.



TRİBÜNLERE TÜRK BAYRAĞI ASILDI



Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon-Porto maçı öncesinde ülkemizdeki depremzedeler için saygı duruşu yapıldı. İspanya Ligi'nde Villarreal maçında tribünlere Türk bayrağı asıldı. Yine Hollanda Ligi'nde Heerenveen deplasmanındaki Feyenoord taraftarı, maç sonunda Orkun Kökçü'yü ve arkadaşlarını tribüne çağırarak depremzedeleri anmak için Türk bayrağı açtı.