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    • Spor
    • 14.02.2023 20:01
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    • 14.02.2023 20:01
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    PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı şifreli mi, şifresiz mi? CANLI nasıl izlenir?

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSG Bayern Münih maçı ile devam ediyor. Bu akşam oynanacak PSG, Bayern Münih maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Bayern Münih maçı nerede, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı, şifresiz izleme seçenekleri ve diğer detaylar...

    PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    PSG Bayern Münih maçına az bir süre kala araştırmalar da hız kazandı. Uzun bir aradan sonra başlayan Şampiyonlar Ligi'nde PSG Bayern Münih maçı bu akşam oynanacak. Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak olan PSG'de Messi ve Mbappe'nin sakatlıkları geçmiş durumda. Peki PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı şifreli mi, şifresiz mi? CANLI nasıl izlenir?

    PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    PSG - Bayern Münih maçı bugün (14 Şubat Salı) saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar

    Bayern Münih: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting

    MBAPPE YEDEKTE!

    Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Kylian Mbappe, Bayern Münih karşısında yedek kulübesinde yer alacak. 3 haftalık bir sakatlık sürecini yeni atlatan Fransız yıldız, kritik müsabakada 11'de başlamayacak.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇ TAKVİMİ

        👉14 Şubat 2023 Salı

        23.00 Milan – Tottenham Hotspur

        23.00 Paris Saint-Germain Bayern Münih

        👉15 Şubat 2023 Çarşamba

        23.00 Borussia Dortmund – Chelsea

        23.00 Club Brugge – Benfica

        👉21 Şubat 2023 Salı

        23.00 Eintracht Frankfurt – Napoli

        23.00 Liverpool – Real Madrid

        👉22 Şubat 2023 Çarşamba

        23.00 Inter – FC Porto

        23.00 RB Leipzig – Manchester City
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        Haberler Spor PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı şifreli mi, şifresiz mi? CANLI nasıl izlenir?
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