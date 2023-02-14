PSG Bayern Münih maçına az bir süre kala araştırmalar da hız kazandı. Uzun bir aradan sonra başlayan Şampiyonlar Ligi'nde PSG Bayern Münih maçı bu akşam oynanacak. Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak olan PSG'de Messi ve Mbappe'nin sakatlıkları geçmiş durumda. Peki PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı şifreli mi, şifresiz mi? CANLI nasıl izlenir?
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSG - Bayern Münih maçı bugün (14 Şubat Salı) saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos; Mendes; Ruiz, Pereira, Verratti; Soler; Messi, Neymar
Bayern Münih: Sommer; Cancelo, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Choupo-Moting
MBAPPE YEDEKTE!
Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen Kylian Mbappe, Bayern Münih karşısında yedek kulübesinde yer alacak. 3 haftalık bir sakatlık sürecini yeni atlatan Fransız yıldız, kritik müsabakada 11'de başlamayacak.