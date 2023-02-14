PSG Bayern Münih maçına az bir süre kala araştırmalar da hız kazandı. Uzun bir aradan sonra başlayan Şampiyonlar Ligi'nde PSG Bayern Münih maçı bu akşam oynanacak. Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak olan PSG'de Messi ve Mbappe'nin sakatlıkları geçmiş durumda. Peki PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı şifreli mi, şifresiz mi? CANLI nasıl izlenir?