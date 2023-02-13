Şampiyonlar Ligi’nde 38 milyar TL’lik dev maç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor. Devler Ligi'nde erken final tadındaki eşleşmede Messi'li Paris Saint-Germain evinde Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlıyor. Maç öncesi iki takımın kadro değeri dudak uçuklatıyor. İki takımın toplam değeri 1 milyar 900 milyon Euro'ya (38 milyar TL) yaklaşıyor. İki takımın muhtemel 11'i ve maçın yayınlanacağı kanal detayları haberimizde...
Türkiye'de yaşanan asrın felaketi, tüm spor organizasyonlarını vururken Avrupa'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Erken final tadındaki eşleşmede Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşılaşacak. Gecenin diğer maçında ise Milan evinde Tottenham'ı ağırlayacak.
MİLAN ÇIKIŞ ARIYOR
İtalyan devi Milan, Serie A'da yaptığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kırmızı-Siyahlılar, kötü sonuçların ardından lider Napoli'nin 41 puanla tam 18 puan gerisinde kaldı ve lige havlu attı. Tek ümidi Şampiyonlar Ligi olan Milan'ın kadro değeri 572 milyon Euro'yu buluyor. Milan'ın maça; Tataruşanu - Kalulu, Kjaer, Tomori - Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Hernandez - Diaz, Giroud ve Leao 11'iyle çıkması bekleniyor.