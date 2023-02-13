Şampiyonlar Ligi’nde 38 milyar TL’lik dev maç

BAYERN KENDİNİ TOPARLADI

Bundesliga'da Ocak ayında yaptığı üç maçtan da beraberlikle ayrılan Bayern Münih son iki lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. 2019-2020 sezonundan bu yana kupayı kazanamayan Alman temsilcisi bu yıl hasreti dindirmek istiyor. 996 milyon Euro'luk kadro değeriyle turnuvanın en pahalı ekiplerinden olan Bavyera temsilcisinin maça kalede Sommer savunmada Cancelo, Upamecano, de Light, Davies, orta sahada Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane ve ileri uçta Choupo-Moting 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. İki dev karşılaşma da Exxen ekranlarından yayınlanacak.

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