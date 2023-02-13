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    • Spor
    • 13.02.2023 20:47
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    • 13.02.2023 20:47
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    Şampiyonlar Ligi'nde 38 milyar TL'lik dev maç

    Son dakika spor haberleri | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor. Devler Ligi'nde erken final olarak görülen eşleşmede Messi ve arkadaşlarının oynadığı PSG, Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlayacak. Maç öncesi iki takımın kadro değeri ise dudak uçuklatıyor.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Şampiyonlar Ligi’nde 38 milyar TL’lik dev maç

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor. Devler Ligi'nde erken final tadındaki eşleşmede Messi'li Paris Saint-Germain evinde Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlıyor. Maç öncesi iki takımın kadro değeri dudak uçuklatıyor. İki takımın toplam değeri 1 milyar 900 milyon Euro'ya (38 milyar TL) yaklaşıyor. İki takımın muhtemel 11'i ve maçın yayınlanacağı kanal detayları haberimizde...

    Türkiye'de yaşanan asrın felaketi, tüm spor organizasyonlarını vururken Avrupa'da futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Erken final tadındaki eşleşmede Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşılaşacak. Gecenin diğer maçında ise Milan evinde Tottenham'ı ağırlayacak.

    MİLAN ÇIKIŞ ARIYOR
    İtalyan devi Milan, Serie A'da yaptığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kırmızı-Siyahlılar, kötü sonuçların ardından lider Napoli'nin 41 puanla tam 18 puan gerisinde kaldı ve lige havlu attı. Tek ümidi Şampiyonlar Ligi olan Milan'ın kadro değeri 572 milyon Euro'yu buluyor. Milan'ın maça; Tataruşanu - Kalulu, Kjaer, Tomori - Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Hernandez - Diaz, Giroud ve Leao 11'iyle çıkması bekleniyor.

        TOTTENHAM KAZANMAYA GELİYOR
        Premier Lig'de son oynadığı Leicester City maçında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Tottenham da gözünü Devler Ligi'ne çevirdi. İngiliz ekibinin kadro değeri 712 milyon Euro. Ligde lider Arsenal'den iki maç fazla oynamasına rağmen 12 puan fazla eksik toplayan Londra ekibi, Milan'ı devirmek istiyor. Tottenham'ın zorlu maça; Forster - Romero, Dier, Davies - Emerson, Sarr, Skipp, Perisic - Kulusevski, Son ve Kane 11'yle çıkması bekleniyor.

        MESSİ'Yİ BU MAÇA SAKLADI
        PSG ligde son maçını Monaco'ya karşı oynadı ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Paris'in hocası Galtier bu maçta Lionel Messi'yi kadroya almayarak Bayern Münih maçına sakladı. Kadro değeri 890 milyon Euro'yu bulan PSG'nin muhtemel 11'i şöyle: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Fabian Ruiz, Verratti, Nuno Mendes, Vitinha - Neymar ve Messi.

        BAYERN KENDİNİ TOPARLADI
        Bundesliga'da Ocak ayında yaptığı üç maçtan da beraberlikle ayrılan Bayern Münih son iki lig maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. 2019-2020 sezonundan bu yana kupayı kazanamayan Alman temsilcisi bu yıl hasreti dindirmek istiyor. 996 milyon Euro'luk kadro değeriyle turnuvanın en pahalı ekiplerinden olan Bavyera temsilcisinin maça kalede Sommer savunmada Cancelo, Upamecano, de Light, Davies, orta sahada Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane ve ileri uçta Choupo-Moting 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. İki dev karşılaşma da Exxen ekranlarından yayınlanacak.

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