Hatayspor’un hücum oyuncusu Kevin Soni: Sabah namazı için uyumadım depremden son anda kurtuldum





10 ŞEHRE BOMBA ATSANIZ BÖYLE OLMAZ

Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ı ve yaşadıklarını anlattı. Vural, "Depremin merkezi Pazarcık'tan geçtik. Oraları görseniz içiniz açır. Bütün evler akordeon gibi olmuş" dedi.



BU YARIŞA DEVAM EDEMEYİZ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz" derken bundan sonrası için ise "Federasyonumuz ligin geri kalanı için bizi bağışlasın. Devam edecek durumda değiliz. Oyuncularımız o psikolojiyle şehri terk etti. Bunları engelleyemiyoruz. Biz bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz" açıklamasını yaptı.