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    Hatayspor’un hücum oyuncusu Kevin Soni: Sabah namazı için uyumadım depremden son anda kurtuldum

    Depremden en çok etkilenen takımların başında gelen Hatayspor’un hücum oyuncusu Kevin Soni, “Sabah namazı için uyumadım, depremden son anda kurtuldum” dedi.

    Depremden kurtuldum

    Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ilimizi etkileyen depremin dehşet verici anlarıyla ilgili bir açıklama Hatayspor'un Kamerunlu Müslüman futbolcusu Kevin Soni'den geldi. Fransız medyasına konuşan ve yaşadığı korku dolu anlarını ayrıntılarıyla anlatan 24 yaşındaki golcü, sabah namazını beklediği için depreme uyanık halde yakalandığını dile getirdi.



    7.KATTAN ATLIYORDUM
    Genç futbolcu, "Ben dindar bir insanım. Sabah 06.40'a kadar bekleyecektim. Deprem anında uyuyor olsaydım hayatta kalma şansım yoktu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Soni, "7. kattan atlamak istedim. Neyse ki bina çökmeden çıkmayı başardım. Yanımda insanların vefat ettiğini gördüm. Büyük travma yaşadım" diye konuştu.



    PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI
    Kevin Soni, "Açıkçası, hayatın pamuk ipliğine bağlı olduğunu anlıyorum. Böyle anlarda her şeyin boş olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Herkes evini, arabasını bırakıp sığınacak yer arıyor. Yaşadıklarımız bir film gibiydi! Futbola başladığımdan beri ve hayatımda beni en çok şaşırtan şey bu oldu. Burada kalıp kalmayacağıma henüz karar vermedim" dedi.



        HATAYSPOR'UN KARARI BEKLENİYOR
        Depremden en çok etkilenen kulüp olan Hatayspor'un ligden çekilebileceği belirtiliyor. Bordo-Beyazlı yetkililer'in TFF ile yapacağı görüşmenin ardından son kararın verileceği ifade ediliyor.



        10 ŞEHRE BOMBA ATSANIZ BÖYLE OLMAZ
        Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ı ve yaşadıklarını anlattı. Vural, "Depremin merkezi Pazarcık'tan geçtik. Oraları görseniz içiniz açır. Bütün evler akordeon gibi olmuş" dedi.

        BU YARIŞA DEVAM EDEMEYİZ
        Tecrübeli çalıştırıcı, "Kardeşimizi, evladımızı kaybetmek acayip üzdü bizim camiamızı. 13,5 milyon insanı ilgilendiren 10 şehirde bomba atsanız böyle olmaz" derken bundan sonrası için ise "Federasyonumuz ligin geri kalanı için bizi bağışlasın. Devam edecek durumda değiliz. Oyuncularımız o psikolojiyle şehri terk etti. Bunları engelleyemiyoruz. Biz bu psikolojiyle bu yarışa devam edecek durumda değiliz" açıklamasını yaptı.



        İSTİKLAL SPOR'DA CAN KAYBI
        Kahramanmaraş İstiklal Spor'da Taner Kahriman ve Hakan Doğan enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Saruhan Bolat'ın da vefat etmesiyle birlikte kulüpteki can kaybı sayısı 3 oldu. TFF ve oyuncunun eski kulübü Giresunspor acı haberi duyurdu. Yapılan açıklamada oyuncu için başsağlığı da mesajı verildi.



            MURAT ÇİLOĞULLARI'NDAN ACI HABER GELDİ
            Türkıye Voleybol Federasyonu, Malatya BBSK'da oynayan Murat Çiloğulları'nın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır diliyoruz" denildi.



            AKRABALARIMIZI İKİNCİ DEPREMDE KAYBETTİK
            Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe, deprem felaketi sonrasında memleketi Hatay'a gitti ve ailesini İstanbul'a getirdi. Çipe, "Hatay'a gitmem 21 saatimi aldı. İkinci depremin olmasıyla akrabalarımız, dostlarımız hayatını kaybetti. Sarsıldık" şeklinde konuştu.



            GİZEM 40 SAATLIK MÜCADELEYİ KAYBETTİ
            Turgutlu Belediyesi'nin Espor oyuncusu Gizem Harmankaya, depremde enkaz altında kaldı. Harmankaya 40 saatlik yaşam mücadelesinden galip çıkamadı. Turgutlu Kulübü sosyal medyadan acı haberi paylaştı. Açıklamada, "Huzur içinde uyu Gizem, seni çok seviyoruz" denildi.

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            Haberler Spor Hatayspor’un hücum oyuncusu Kevin Soni: Sabah namazı için uyumadım depremden son anda kurtuldum
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