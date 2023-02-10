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    Futbol dünyasındaki büyük seferberlik bir çığ halini aldı

    Futbol dünyasındaki büyük seferberlik bir çığ halini aldı... G.Saray kulübü, 64 saat sonra enkaz altından çıkarılan Doğan Akkök’ün duvara yazdığı yazıyı paylaştı, “Bu yazıya güveneceğiz, umuda tutunacağız” ifadesini kullandı.

    Biz bu yazıya tutunacağız

    10 ili vuran depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bir genç 64 saat sonra göçük altından çıkarıldı. Galatasaray, 24 yaşındaki Doğan Akkök'ün enkaz altındayken duvara yazdığı "Umudunuzu kaybetmeyin" yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. Galatasaray, Doğan Akköz'ün duvara yazdığı yazının görselini, "Biz bu yazıya güveneceğiz. Birbirimize inanacağız. Umuda tutunacağız. Bizi bekleyen canlar var daha. Ulaşacağız, kavuşacağız" ifadeleriyle paylaştı. Bu arada başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere ülke genelinde bütün kulüpler büyük bir kenetlenme örneği ortaya koyuyor. 'Biz Beraberiz' sloganıyla tek yürek olan ve yardım kampanyası başlatan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın statlarında kurulan alanlarda büyük bir seferberlik yaşandı.



    KULÜPLER EL ELE VERDİ
    Yardım tırları erzak paketleri, battaniye, soba, giyim ve ihtiyaç listesindeki bütün ürünlerle doldurularak deprem bölgelerine doğru yola çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Trabzonspor Kulübü de TS Club tırlarıyla hem kışlık ürünler hem de gıda yardımlarını deprem bölgelerine gönderme devam ediyor.


    Maraş'ta enkazdan çıkarılan Doğan'ın duvara yazdığı bu yazı, umudun sembolü oldu.


    Türkiye el ele verdi. Deprem bölgesine destek için seferberlik ilan etti. 4 büyüklerin deprem tırları her gün akın akın afet bölgesine gidiyor. Herkes yardım elini uzatıyor. Ortaya çıkan büyük beraberlik ortamı yaşadığımız acı günlerde umutları tazeliyor.



        ANTALYASPOR'UN TESİSLERİ DEPREMZEDELERİN EMRİNDE
        Antalyaspor, 4 tesisini de depremzedelere açmıştı. Otobüslerle Antalya'ya gelen depremzedeler tesislerde misafir edilmeye başlandı. Akşam saatlerinden itibaren de bölgeye yardım taşıyan otobüsler, depremzedeleri alarak Antalya'ya gelmeye başladı. Tesislere gelen herkes içeri alındı ve yemek ikram edildi. Ardından tesislerde kalacak olanlar odalarına yerleştirildi.



        MİLLİ HALTERCİNİN MUCİZE KURTULUŞU
        Depremzedeler için yardım çalışmaları devam ederken mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulübü haltercisi Büşra Kayadibi ve ablasının 3 günün ardından enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı açıklandı. Büşra Kayadibi ve ablası hastanede tedavi altına alındı.



        SENİ UNUTMAYACAĞIZ MUHAMMED
        Depremde kaldırılan her enkazın altından ayrı bir acı çıkıyor. 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan tam bir Galatasaray aşığıydı. Transferini büyük bir heyecanla beklediği Nicolo Zaniolo için 5 Şubat'ta kendi hazırladığı videoyu paylaştı. Altına da "Ne yaptın Erden abi" mesajını yazdı. İtalyan yıldız önceki gün İstanbul'a gelip imzayı attı ancak Muhammed buna şahit olamadı. Çünkü depremde enkaz altında kaldı. Tüm çalışmalara rağmen kurtarılamayan Muhammed'in acısı futbol dünyasını sardı. Dün Galatasaray kulübü çok duygusal bir video paylaştı. Yeni transfer Nicolo Zaniolo, transferini büyük bir heyecanla bekleyen Muhammed'in ismini kendi giyeceği formaya, kendi elleriyle yazdı. İtalyan futbolcu, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Destek olmak için ben kendi yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve eskisinden daha güçlü olalım" ifadesini kullandı.

        MERİH ADA'YA DA EL ATTI
        İtalya'da top koşturan Merih Demiral; Cristiano Ronaldo, Bonucci ve Paulo Dybala'nın formalarını açık artırmayla satmıştı. 5 milyon TL geliri bağışlayan Merih'e, Atletico Madrid'li Griezzmann ve Morata da destek vermişti. Merih son olarak Tottenhamlı Harry Kane ve Dejan Kulusevski'den de forma sözü aldı.

        NBA'DEN DE DESTEK GELDİ
        NBA'de Philadelphia forması giyen Furkan Korkmaz, Joel Embiid ve James Harden'ın imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı. Milli oyuncumuz, satılacak formaların parasını bağışlayacak.

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        Haberler Spor Futbol dünyasındaki büyük seferberlik bir çığ halini aldı
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