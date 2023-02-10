Futbol dünyasındaki büyük seferberlik bir çığ halini aldı

10 ili vuran depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta bir genç 64 saat sonra göçük altından çıkarıldı. Galatasaray, 24 yaşındaki Doğan Akkök'ün enkaz altındayken duvara yazdığı "Umudunuzu kaybetmeyin" yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. Galatasaray, Doğan Akköz'ün duvara yazdığı yazının görselini, "Biz bu yazıya güveneceğiz. Birbirimize inanacağız. Umuda tutunacağız. Bizi bekleyen canlar var daha. Ulaşacağız, kavuşacağız" ifadeleriyle paylaştı. Bu arada başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere ülke genelinde bütün kulüpler büyük bir kenetlenme örneği ortaya koyuyor. 'Biz Beraberiz' sloganıyla tek yürek olan ve yardım kampanyası başlatan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın statlarında kurulan alanlarda büyük bir seferberlik yaşandı.
KULÜPLER EL ELE VERDİ
Yardım tırları erzak paketleri, battaniye, soba, giyim ve ihtiyaç listesindeki bütün ürünlerle doldurularak deprem bölgelerine doğru yola çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Trabzonspor Kulübü de TS Club tırlarıyla hem kışlık ürünler hem de gıda yardımlarını deprem bölgelerine gönderme devam ediyor.
Maraş'ta enkazdan çıkarılan Doğan'ın duvara yazdığı bu yazı, umudun sembolü oldu.
Türkiye el ele verdi. Deprem bölgesine destek için seferberlik ilan etti. 4 büyüklerin deprem tırları her gün akın akın afet bölgesine gidiyor. Herkes yardım elini uzatıyor. Ortaya çıkan büyük beraberlik ortamı yaşadığımız acı günlerde umutları tazeliyor.