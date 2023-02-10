Futbol dünyasındaki büyük seferberlik bir çığ halini aldı





SENİ UNUTMAYACAĞIZ MUHAMMED

Depremde kaldırılan her enkazın altından ayrı bir acı çıkıyor. 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan tam bir Galatasaray aşığıydı. Transferini büyük bir heyecanla beklediği Nicolo Zaniolo için 5 Şubat'ta kendi hazırladığı videoyu paylaştı. Altına da "Ne yaptın Erden abi" mesajını yazdı. İtalyan yıldız önceki gün İstanbul'a gelip imzayı attı ancak Muhammed buna şahit olamadı. Çünkü depremde enkaz altında kaldı. Tüm çalışmalara rağmen kurtarılamayan Muhammed'in acısı futbol dünyasını sardı. Dün Galatasaray kulübü çok duygusal bir video paylaştı. Yeni transfer Nicolo Zaniolo, transferini büyük bir heyecanla bekleyen Muhammed'in ismini kendi giyeceği formaya, kendi elleriyle yazdı. İtalyan futbolcu, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Destek olmak için ben kendi yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve eskisinden daha güçlü olalım" ifadesini kullandı.



MERİH ADA'YA DA EL ATTI

İtalya'da top koşturan Merih Demiral; Cristiano Ronaldo, Bonucci ve Paulo Dybala'nın formalarını açık artırmayla satmıştı. 5 milyon TL geliri bağışlayan Merih'e, Atletico Madrid'li Griezzmann ve Morata da destek vermişti. Merih son olarak Tottenhamlı Harry Kane ve Dejan Kulusevski'den de forma sözü aldı.



NBA'DEN DE DESTEK GELDİ

NBA'de Philadelphia forması giyen Furkan Korkmaz, Joel Embiid ve James Harden'ın imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı. Milli oyuncumuz, satılacak formaların parasını bağışlayacak.

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