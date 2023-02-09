Merih Demiral dünyayı ayağa kaldırdı! Alkış alan hareket: 5 milyon TL

İtalya Ligi'nde Atalanta forması giyen Merih Demiral, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.
Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci gibi dünya yıldızlarının formalarını açık artırmayla satışa çıkaran Merih Demiral, formaların satışının gerçekleştiğini paylaştı.
Peki Merih Demiral depremzedeler için kaç paralık yardım topladı? İşte detaylar ve tüm gelişmeler...
MERİH DEMİRAL GÖZ DOLDURDU
Milli futbolcumuz Merih Demiral, ülkemizi derinden sarsan depremlerin ardından depremzedelere yardım için kolları sıvadı.
Depremzedelere bağışlanmak üzere bir yardım kampanyası düzenleyen Demiral, yaşanan felaketin kendisinde derin bir yara açtığını ifade etti.
YILDIZLARIN FORMALARI AÇIK ARTIRMADA
Demiral, "Tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Uzakta da olsam işin içinde olmaya çalışıyorum. Ronaldo ile konuştum. Çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Formasını satışa çıkardık. Bonucci ve Dybala'nın da formalarını satışa çıkardık" demişti.
MORAT VE GRIEZMANN DA DESTEK VERDİ
Ayrıca Demiral, bu isimlerin yanı sıra Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın formalarının da açık artırmaya çıkarıldığını dile getirdi.