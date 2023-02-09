Merih Demiral dünyayı ayağa kaldırdı! Alkış alan hareket: 5 milyon TL

İKİ YILDIZ İÇİN AÇIK ARTIRMA DEVAM EDİYOR

Türkiye'den ve dünyadan birçok olumlu tepki alan Merih Demiral, Alvaro Morata ve Griezmann ile de açık artırma konusunda görüşmüştü. Demiral, "Morata ve Griezmann formalarının açık artırması halen devam ediyor" ifadesini kullandı.

'İYİ İNSAN OLMANIN NET ÖRNEĞİSİN'

Öte yandan Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın yaptığı bu açıklama büyük beğeni topladı. Sosyal medyada Demiral'a, "Önce iyi insan olmanın en net örneklerindensin", "Yüreği ve gönlü büyük insansın, Allah yolunu, bahtını açık etsin" şeklinde olumlu geri dönüşlerin olması dikkati çekti.