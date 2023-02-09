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    • Haberler
    • 09.02.2023 13:05
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    • 09.02.2023 13:15
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    Merih Demiral dünyayı ayağa kaldırdı! Alkış alan hareket: 5 milyon TL

    İtalya Ligi'nde Atalanta forması giyen Merih Demiral, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı. Merih Demiral, "Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu. Ahlatçı Holding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını 5 milyon TL'ye satın aldı" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu gelirin tamamının depremzedeler için kullanılacağı bilgisini verdi.

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Helal sana Merih!

    İtalya Ligi'nde Atalanta forması giyen Merih Demiral, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

    Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci gibi dünya yıldızlarının formalarını açık artırmayla satışa çıkaran Merih Demiral, formaların satışının gerçekleştiğini paylaştı.

    Peki Merih Demiral depremzedeler için kaç paralık yardım topladı? İşte detaylar ve tüm gelişmeler...

    MERİH DEMİRAL GÖZ DOLDURDU
    Milli futbolcumuz Merih Demiral, ülkemizi derinden sarsan depremlerin ardından depremzedelere yardım için kolları sıvadı.

    Depremzedelere bağışlanmak üzere bir yardım kampanyası düzenleyen Demiral, yaşanan felaketin kendisinde derin bir yara açtığını ifade etti.

    YILDIZLARIN FORMALARI AÇIK ARTIRMADA
    Demiral, "Tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Uzakta da olsam işin içinde olmaya çalışıyorum. Ronaldo ile konuştum. Çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Formasını satışa çıkardık. Bonucci ve Dybala'nın da formalarını satışa çıkardık" demişti.

    MORAT VE GRIEZMANN DA DESTEK VERDİ
    Ayrıca Demiral, bu isimlerin yanı sıra Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın formalarının da açık artırmaya çıkarıldığını dile getirdi.

        5 MİLYON TL'YE SATIN ALDILAR
        Sosyal medyada hesabından yeni bir paylaşım yapan Merih Demiral, "Başlattığımız açık artırmada 3 forma sahiplerini buldu. Ahlatçı Holding satışa çıkan Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarını 5 milyon TL'ye satın aldı" ifadelerini kullandı ve elde edilen gelirin tamamının depremzedeler için kullanılacağı bilgisini verdi.

        İKİ YILDIZ İÇİN AÇIK ARTIRMA DEVAM EDİYOR
        Türkiye'den ve dünyadan birçok olumlu tepki alan Merih Demiral, Alvaro Morata ve Griezmann ile de açık artırma konusunda görüşmüştü. Demiral, "Morata ve Griezmann formalarının açık artırması halen devam ediyor" ifadesini kullandı.

        'İYİ İNSAN OLMANIN NET ÖRNEĞİSİN'
        Öte yandan Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın yaptığı bu açıklama büyük beğeni topladı. Sosyal medyada Demiral'a, "Önce iyi insan olmanın en net örneklerindensin", "Yüreği ve gönlü büyük insansın, Allah yolunu, bahtını açık etsin" şeklinde olumlu geri dönüşlerin olması dikkati çekti.

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