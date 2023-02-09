Angelo Sagal, tüm Türkiye'yi sarsan depremi ve yaşadığı o anları canlı yayında anlattı

Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen 29 yaşındaki Şilili futbolcu Angelo Sagal, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili ülkesine açıklamalar yaptı. ADN isimli radyoya konuşan Sagal, 2010 yılında ülkesinde yaşadığı depremin bu deprem kadar kendisini etkilemediğini dile getirdi. Sagal, "Ben ve ailem için depremde yaşadıklarımız çok korkutucuydu. Saat sabah 4'tü ve uyuyorduk. Hemen kalktık. Eşimi ve çocuklarımı aldım. Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı, sonrasında şiddetlendi. Evin çok fazla hareket ettiğini hissettim. 4 yaşındaki oğlum evi bir canavarın mı taşıdığını sordu. Bütün sokaklar karla doluydu. Bu yüzden dışarı çıkmak zordu. Artçı sarsıntılar var" dedi. Deneyimli isim ayrıca, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şu an bir çıkış yolum olsaydı, kişisel olarak ya da takımda kalmak istemediğim için değil ailemin iyiliği için ayrılırdım. Hayatını kaybeden oyuncuların olduğunu öğrendim. Aynı anda yardım edilmesi gereken çok yer olduğu için işler daha da zorlaşıyor" diye konuştu.