Angelo Sagal, tüm Türkiye'yi sarsan depremi ve yaşadığı o anları canlı yayında anlattı

Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen 29 yaşındaki Şilili futbolcu Angelo Sagal, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili ülkesine açıklamalar yaptı. ADN isimli radyoya konuşan Sagal, 2010 yılında ülkesinde yaşadığı depremin bu deprem kadar kendisini etkilemediğini dile getirdi. Sagal, "Ben ve ailem için depremde yaşadıklarımız çok korkutucuydu. Saat sabah 4'tü ve uyuyorduk. Hemen kalktık. Eşimi ve çocuklarımı aldım. Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı, sonrasında şiddetlendi. Evin çok fazla hareket ettiğini hissettim. 4 yaşındaki oğlum evi bir canavarın mı taşıdığını sordu. Bütün sokaklar karla doluydu. Bu yüzden dışarı çıkmak zordu. Artçı sarsıntılar var" dedi. Deneyimli isim ayrıca, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şu an bir çıkış yolum olsaydı, kişisel olarak ya da takımda kalmak istemediğim için değil ailemin iyiliği için ayrılırdım. Hayatını kaybeden oyuncuların olduğunu öğrendim. Aynı anda yardım edilmesi gereken çok yer olduğu için işler daha da zorlaşıyor" diye konuştu.
ATSU HALA ENKAZ ALTINDA
BTeknik Direktörü Volkan Demirel, Ganalı futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'tan henüz Haber alamadıklarını açıkladı. Demirel, "Atsu ve Taner Savut'tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım. Çok zor şeyler yaşadık. Ben varım diye, inanıp gelen insanları incecik aralık- tan, havanın bile zor geçeceği bir aralıktan çıkardık, çok şükür hepsi kurtuldu. İnşallah ikisi de kurtarılacak" diye konuştu. Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat da, "Atsu ve Taner Savut'un hala enkaz altında olduğuna dair bilgi aldık. İnşallah bir an önce güzel haberler gelir" dedi.
BİR MÜJDE İKİ ACI
Kahramanmaraşspor'un enkaz altında kalan futbolcusu Barış Civelek'in yaralı olarak çıktığı belirtilirken, takım arkadaşı Hakan Doğan ve İskenderunspor antrenörü Halil İbrahim Ölmez'in hayatını kaybettiği açıklandı.