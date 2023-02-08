Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı futbolculara çağrı: "Lütfen acımıza ortak olun"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den futbol kariyerlerini Türkiye'de devam ettiren yabancı oyunculara mesaj gönderdi.
Hürriyet'e konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'de yer alan yabancı futbolculara seslendi.
"SEMBOLİK AMA ÇOK ANLAMLI OLUR"
Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Biz TFF olarak 20 milyon TL bağışladık. Bu bağışın ön plana çıkarılması için söylemiyorum bunları. TFF olarak biz öncülük görevimizi yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye futbol adına katkı sağlayan, öncelikle yabancı oyuncularımıza seslenmek istiyorum. Bugünlerde onların da bu seferberliğe katılmasını arzu ediyorum. Hak ettikleri paraları alıyorlar elbette. Aylık 10 bin, 20 bin Euro gibi... Onları da TFF'nin öncülük ettiği bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Acımıza ortak olduklarını biliyorum. Onlar için bu katkı sembolik olur belki ama anlamı çok büyük olur." şeklinde konuştu.
20 MİLYON TL İLE BAŞLADILAR
ürkiye Futbol Federasyonu, futbol camiasına çağrıda bulunarak, yardım kampanyasına destek vermelerini istedi.
TFF, resmi internet sitesinden yardım kampanyasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Milletimiz acı bir gün yaşıyor... Kurtuluş Savaşımızda şerefle kanını döken, kahramanlık destanları yazan ve bayrağımıza rengini veren şehitler diyarı illerimizde bugün yaşanan depremler tüm milletimizi yasa boğdu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.
Sadece bu illerdeki vatandaşlarımız değil, tüm ülke ağlıyor. Hepimizin kalbi, şu an enkazdan çıkarılan ve çıkarılmayı bekleyen kardeşlerimiz ile birlikte atıyor. Bütün Türkiye'nin düşünceleri, 1999 depreminin acı hatıraları eşliğinde bugün acı çeken kardeşlerinde."