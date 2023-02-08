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    • Spor
    • 08.02.2023 11:56
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    • 08.02.2023 11:56
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    Milli voleybolcu Emincan Kocabaş'tan acı haber! Enkazdan cansız bedeni çıkarıldı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem sırasında Malatya'da bir otelde bulunan milli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

    İHA
    Milli voleybolcudan acı haber! Cansız bedeni çıkarıldı

    Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş, Malatya'da kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Malatya'dan geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki milli voleybolcu Emincan Kocabaş, otel enkazında kalarak yaşamını yitirdi. Milli sporcunun ölümü memleketi Eskişehir'i de yasa boğdu. Emincan Kocabaş, oynadığı takımda 26 numaralı formayı giyiyordu. Milli voleybolcunun babası Bülent Kocabaş, İyi Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Emincan Kocabaş, Milli Takım ile 2013'teki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmiş ve madalya kazanmıştı.

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    Haberler Spor Milli voleybolcu Emincan Kocabaş'tan acı haber! Enkazdan cansız bedeni çıkarıldı
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