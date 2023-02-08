TFF’nin 20 milyon lira ile başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor





LİGLERE 1 HAFTA ERTELEME

Futbol Federasyonu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle tüm liglerde futbol karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı. 10, 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerine ertelendi. Süper Lig'de 22. hafta oynanması gereken Ümraniyespor- Adana Demirspor, Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe- Konyaspor maçları ise takip eden hafta içinde 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'in 24 ve 25'inci hafta maçları ile 1'inci Lig'in 27'nci hafta müsabakalarının planlamaları ise daha sonra yeniden yapılacak.



POTADA DA MAÇLARA ARA VERİLDİ

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Basketbol Federasyonu bu hafta oynanacak maçların ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. TBF, maç takvimi ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacak.



İKİ SPORCU HAYATINI YİTİRDİ

Dün gece Malatya BBSK forması giyen iki voleybolcu Emincan Kocabaş ile Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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