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    TFF’nin 20 milyon lira ile başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor

    TFF’nin 20 milyon lira ile başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. 4 büyük kulübümüz ihtiyaç maddesi dolu tırları yola çıkardı... Merih Demiral 1 milyon lira bağış yaptı...

    Tarihi seferberlik

    Türkiye, büyük depremlerle yasa boğuldu... Yeşil sahalarda rekabet halinde olan 4 büyükler birçok kaybımızın olduğu deprem sonrası adeta tek vücut oldu. Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere de çağrıda bulundu. TFF, 20 milyon lira bağışladığını açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor depremden etkilenen vatandaşlara yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç malzemeleri dolu tırlar deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Diğer kulüplerimiz de deprem bölgesine yardım için bağış kampanyası başlattı.



    BURUK'TAN 1.5 MİLYON TL
    Atalanta forması giyen Merih Demiral, 1 milyon lira bağışta bulundu. Fortuna Sittard'ın yıldızı Burak Yılmaz 300 bin lira vererek depremzedelere destek oldu. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder 50'şer bin euroluk bağış yaptı. Okan Buruk 1.5 milyon TL, Mert Hakan Yandaş 200 bin lira, Emre Kılınç ise 150 bin lira yardımda bulundu. TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, 10 milyon lira bağış yaptı. Göztepe kulübünün eski Başkanı Mehmet Sepil ise deprem bölgesine 5 milyon lira gönderdi.



    HELAL OLSUN SANA VALENCIA
    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız golcüsü Enner Valencia, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde daha etkisi görülen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için alışveriş yaptı. Deneyimli oyuncunun şişme yatak, çadır ve erzak aldığı görüldü. Öte yandan Enner Valencia, Instagram hesabındaki fotoğrafını Türk bayrağı yaparak destekte bulundu. Sosyal medyada, "Büyük topçuydun büyük karakter olduğunu da gösterdin. Helal olsun sana" yorumları yapıldı.



        DÜNYA YILDIZLARINDAN DESTEK
        Merih Demiral, koleksiyonunda bulunan imzalı Cristiano Ronaldo formasını açık artırmaya çıkardığını duyurdu. Satılan formadan elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak. Merih, Bonucci ve Dybala'dan da birer forma alacağını ve onları da bağışlayacağını bildirdi.



        İSKENDERUN'A RORO GEMİSİ GÖNDERDİ
        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, birlik ve beraberlik içinde olmaları gereken bir süreçte olduklarını söyleyerek, "Allah'ın izniyle, el ele verip bunun altından kalkacağız. Bu bütün dünyaya güzel bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı gerektiği zaman tek yumruk olmayı her zaman başaracaktır. İnşallah yaralarımız çok çabuk sarılır ve kayıplarımız da son bulur" dedi. Beşiktaş, "Ağır makine ve insani yardım malzemeleri bulunduran tırlar, 250 tır kapasiteli roro gemisiyle İstanbul Pendik Limanı'ndan İskenderun Limanı'na ücretsiz olarak taşınacaktır" açıklaması yaptı.



        TÜRKİYE İÇİN YARDIM TOPLADI
        Leicester City'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü depremzemdeler için Leicester'dan kolilerce yardım malzemesi topladı. Çağlar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" notunu düştü.



            LİGLERE 1 HAFTA ERTELEME
            Futbol Federasyonu, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle tüm liglerde futbol karşılaşmalarının 1 hafta kaydırıldığını açıkladı. 10, 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerine ertelendi. Süper Lig'de 22. hafta oynanması gereken Ümraniyespor- Adana Demirspor, Giresunspor-Kayserispor ve Fenerbahçe- Konyaspor maçları ise takip eden hafta içinde 21, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'in 24 ve 25'inci hafta maçları ile 1'inci Lig'in 27'nci hafta müsabakalarının planlamaları ise daha sonra yeniden yapılacak.

            POTADA DA MAÇLARA ARA VERİLDİ
            Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Basketbol Federasyonu bu hafta oynanacak maçların ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. TBF, maç takvimi ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacak.

            İKİ SPORCU HAYATINI YİTİRDİ
            Dün gece Malatya BBSK forması giyen iki voleybolcu Emincan Kocabaş ile Mehmet Can Ağırbaş'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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            Haberler Spor TFF’nin 20 milyon lira ile başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor
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