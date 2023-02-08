TFF’nin 20 milyon lira ile başlattığı yardım kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor

Türkiye, büyük depremlerle yasa boğuldu... Yeşil sahalarda rekabet halinde olan 4 büyükler birçok kaybımızın olduğu deprem sonrası adeta tek vücut oldu. Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere de çağrıda bulundu. TFF, 20 milyon lira bağışladığını açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor depremden etkilenen vatandaşlara yardım kampanyası başlattı. İhtiyaç malzemeleri dolu tırlar deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Diğer kulüplerimiz de deprem bölgesine yardım için bağış kampanyası başlattı.
BURUK'TAN 1.5 MİLYON TL
Atalanta forması giyen Merih Demiral, 1 milyon lira bağışta bulundu. Fortuna Sittard'ın yıldızı Burak Yılmaz 300 bin lira vererek depremzedelere destek oldu. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder 50'şer bin euroluk bağış yaptı. Okan Buruk 1.5 milyon TL, Mert Hakan Yandaş 200 bin lira, Emre Kılınç ise 150 bin lira yardımda bulundu. TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, 10 milyon lira bağış yaptı. Göztepe kulübünün eski Başkanı Mehmet Sepil ise deprem bölgesine 5 milyon lira gönderdi.
HELAL OLSUN SANA VALENCIA
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız golcüsü Enner Valencia, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde daha etkisi görülen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için alışveriş yaptı. Deneyimli oyuncunun şişme yatak, çadır ve erzak aldığı görüldü. Öte yandan Enner Valencia, Instagram hesabındaki fotoğrafını Türk bayrağı yaparak destekte bulundu. Sosyal medyada, "Büyük topçuydun büyük karakter olduğunu da gösterdin. Helal olsun sana" yorumları yapıldı.