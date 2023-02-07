Merih Demiral açıkladı! Cristiano Ronaldo ve Bonucci depremzedeler için harekete geçti

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.
MİLLİ FUTBOLCU MERİH DEMİRAL DUYURDU: CRISTIANO RONALDO İLE KONUŞTUM
İtalya Serie A takımı Atalanta takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu.
Demiral şunları söyledi;
"Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacaktır."