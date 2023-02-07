Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.02.2023 20:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2023 20:49
    ABONE OL

    Merih Demiral açıkladı! Cristiano Ronaldo ve Bonucci depremzedeler için harekete geçti

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası dünya Türkiye'ye destek için harekete geçti. İtalya Serie A takımı Atalanta takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ve Leonardo Bonucci'nin depremzedeler için yeni bir yardım kampanyası başlattığını açıkladı.

    Helal sana Ronaldo

    Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun imzalı forması depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

    MİLLİ FUTBOLCU MERİH DEMİRAL DUYURDU: CRISTIANO RONALDO İLE KONUŞTUM
    İtalya Serie A takımı Atalanta takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu.

    Demiral şunları söyledi;

    "Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacaktır."

        Merih Demiral, bir başka paylaşımında ise "Şimdi de Juventus futbolcusu Leonardo Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi." ifadelerini kullandı.

        OHAL VE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
        Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı.

        Devlet millet el ele yaraları sarmak için mücadele ederken sahada çalışmalar son sürat devam ediyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edileceğini açıkladı.

        Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada ise 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Deprem bölgelerinde vergiler ertelendi
        Haberler Spor Merih Demiral açıkladı! Cristiano Ronaldo ve Bonucci depremzedeler için harekete geçti
            SON DAKİKA