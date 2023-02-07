Merih Demiral açıkladı! Cristiano Ronaldo ve Bonucci depremzedeler için harekete geçti

Merih Demiral, bir başka paylaşımında ise "Şimdi de Juventus futbolcusu Leonardo Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi." ifadelerini kullandı.