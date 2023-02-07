Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti! Malatya'daki enkazdan cansız bedeni çıktı

Türkiye, 6 Şubat'ta 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen illerden biri de Malatya idi. İl genelinde çok sayıda bina yıkıldı.