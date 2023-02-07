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    • Spor
    • 07.02.2023 18:56
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    • 07.02.2023 19:14
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    Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti! Malatya'daki enkazdan cansız bedeni çıktı

    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan, 28 yaşındaki Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Yılmaz Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar oradan" dedi.

    takvim.com.tr
    Enkazdan cansız bedeni çıktı!

    Türkiye, 6 Şubat'ta 'yüzyılın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen illerden biri de Malatya idi. İl genelinde çok sayıda bina yıkıldı.



    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
    Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde enkaz altında kaldı. Hummalı çalışmalar sonucu Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

    Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, acı haberi paylaştı. Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Ölüsünü çıkardılar oradan. Ama maalesef yaşamıyor." dedi.



    "SENİ UNUTMAYACAĞIZ GÜZEL İNSAN"
    Konuya ilişkin Yeni Malatyaspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yapıldı.

    Paylaşımda, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadelerine yer verildi.




        EŞİ YARDIM İSTEMİŞTİ
        Futbolcunun eşi Kübra Türkaslan yaralı olarak kurtarılmıştı. Kübra Türkaslan bugün yetkililerden yardım istemişti.

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