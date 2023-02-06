Fener evinde moral arıyor

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Michy Batshuayi forma giymeyecek.
KAR ALTINDA ÇALIŞTI
FENERBAHÇE, Konya maçının hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Salonda başlayan idman sahada tamamlandı. Jorge Jesus yönetimindeki idman taktik ağırlıklı geçti. Antrenmanın ardından Fenerbahçe tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Sakatlığı bulunan santrfor Joao Pedro'nun tedavisine ise devam edildi.
FENERBAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA
Konyaspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, bugün oynamaları ve kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.
KAR ALTINDA ÇALIŞTI
FENERBAHÇE, Konya maçının hazırlıklarını dün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı. Salonda başlayan idman sahada tamamlandı. Jorge Jesus yönetimindeki idman taktik ağırlıklı geçti. Antrenmanın ardından Fenerbahçe tesislerde kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı. Sakatlığı bulunan santrfor Joao Pedro'nun tedavisine ise devam edildi.
FENERBAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA
Konyaspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, bugün oynamaları ve kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.