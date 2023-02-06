FB - Konyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Fenerbahçe- Konyaspor maçı İPTAL Mİ?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak 23. hafta maçının 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.

Süper Lig 23. haftasın oynanması planlanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi.

Bu maç için İstanbul'a gidecek olan Konyaspor'un uçağının 16.30'da kalkması planlanıyordu ancak uçak 5 saat rötar yaptı. Bu rötardan bir süre sonra uçuş ikinci kez rötar yapınca Konyaspor Kulübü'nün TFF'den Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ertelenmesi talebinde bulundu.

RESMİ DUYURU YAPILDI

Konyaspor kulübü uçuşlarının ikinci kez rötar yapması sonrası şu resmi duyuruyu yaptı:

Konyaspor: Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir.

MAÇ ERTELENDİ

Başvuruyu değerlendiren TFF, karşılaşmayı 7 Şubat Salı gününe erteledi.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak 23. hafta maçının 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.