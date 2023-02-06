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    • Spor
    • 06.02.2023 09:33
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    • 06.02.2023 09:33
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    FB - Konyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Fenerbahçe- Konyaspor maçı İPTAL Mİ?

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın konuk takımın İstanbul'a gelememesi nedeniyle ertelenme ihtimali bulunuyor. Peki, Fenerbahçe- Konyaspor maçı İPTAL Mİ? FB - Konyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe- Konyaspor maçı İPTAL Mİ? FB - Konyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak?

    Fenerbahçe, Süper Lig 23. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle yeşil beyazlı ekipten TFF'ye erteleme talebi yapılacağı öğrenildi. Peki, Fenerbahçe- Konyaspor maçı İPTAL Mİ? FB - Konyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar!

    Fenerbahçe - Konyaspor maçı için erteleme talebi

    Fenerbahçe, Süper Lig 23. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

    Bu maç için İstanbul'a gidecek olan Konyaspor'un uçağının 16.30'da kalkması planlanıyordu ancak uçak 5 saat rötar yaptı. Bu rötardan bir süre sonra uçuş ikinci kez rötar yapınca Konyaspor Kulübü'nün TFF'den Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ertelenmesi talebinde bulunacağı öğrenildi.

        RESMİ DUYURU YAPILDI

        Konyaspor kulübü uçuşlarının ikinci kez rötar yapması sonrası şu resmi duyuruyu yaptı:

        Konyaspor: Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir.

        Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak 23. hafta maçının 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.

        Süper Lig 23. haftasın oynanması planlanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi.

        Bu maç için İstanbul'a gidecek olan Konyaspor'un uçağının 16.30'da kalkması planlanıyordu ancak uçak 5 saat rötar yaptı. Bu rötardan bir süre sonra uçuş ikinci kez rötar yapınca Konyaspor Kulübü'nün TFF'den Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ertelenmesi talebinde bulundu.

        RESMİ DUYURU YAPILDI
        Konyaspor kulübü uçuşlarının ikinci kez rötar yapması sonrası şu resmi duyuruyu yaptı:

        Konyaspor: Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir.

        MAÇ ERTELENDİ
        Başvuruyu değerlendiren TFF, karşılaşmayı 7 Şubat Salı gününe erteledi.

        Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak 23. hafta maçının 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.
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