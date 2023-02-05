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    Zaferin şifresi 30! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbi için planını yaptı

    Süper Lig’in lideri Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı dev mücadelede ilk 30 dakikada skor üstünlüğünü ele almak ve maçı domine etmek istiyor...

    Zaferin şifresi 30

    Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı 11 maçı da kazanan ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olan Galatasaray sahasında Trabzonspor'u yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkarmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor ile yapacakları kritik maç öncesi geniş bir plan hazırladı.



    İLK 30 DAKİKA ÇOK DEĞERLİ
    Okan Buruk, Trabzonspor ile ilgili analizlerini futbolcularıyla da paylaştı. Buruk, ligin ilk yarısında 0-0 berabere kaldıkları rakipleri karşısında ilk yarım saatlik bölümün belirleyici olacağını düşünüyor. Galatasaray Teknik Direktörü, ilk 30 dakikada Trabzonspor karşısında skor üstünlüğünü ele almak ve bu üstünlüğü maçın geneline yaymayı hedefliyor.



    ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK
    Geride kalan haftalarda 45 gol atan ve 16 gol yiyen Cimbom, Trabzonspor maçına şok presle başlayacak. Skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra ise Aslan taraftarının da desteğiyle farkı artırmak isteyecek. Cimbom'un hocası, maç öncesi öğrencileriyle birebir görüşmeler yaparak rakibin eksik yanlarını ve oyuncularından beklentilerini de anlattı.



        REKORU EGALE EDECEK!
        Galatasaray, Trabzonspor derbisinden 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetine ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987- 1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu. Aslan'ın, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Cimbom, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.



        3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
        Cimbom'da 3 futbolcu Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu, dev maçta oynayıp sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



        ASLAN MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR
        Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki çalışmada oyuncuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. Buruk, antrenman öncesi oyuncularıyla kısa süren bir toplantı gerçekleştirdi.

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