Zaferin şifresi 30! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbi için planını yaptı





REKORU EGALE EDECEK!

Galatasaray, Trabzonspor derbisinden 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetine ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987- 1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu. Aslan'ın, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Cimbom, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.