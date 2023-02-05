Zaferin şifresi 30! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbi için planını yaptı

Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı 11 maçı da kazanan ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olan Galatasaray sahasında Trabzonspor'u yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkarmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor ile yapacakları kritik maç öncesi geniş bir plan hazırladı.
İLK 30 DAKİKA ÇOK DEĞERLİ
Okan Buruk, Trabzonspor ile ilgili analizlerini futbolcularıyla da paylaştı. Buruk, ligin ilk yarısında 0-0 berabere kaldıkları rakipleri karşısında ilk yarım saatlik bölümün belirleyici olacağını düşünüyor. Galatasaray Teknik Direktörü, ilk 30 dakikada Trabzonspor karşısında skor üstünlüğünü ele almak ve bu üstünlüğü maçın geneline yaymayı hedefliyor.
ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK
Geride kalan haftalarda 45 gol atan ve 16 gol yiyen Cimbom, Trabzonspor maçına şok presle başlayacak. Skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra ise Aslan taraftarının da desteğiyle farkı artırmak isteyecek. Cimbom'un hocası, maç öncesi öğrencileriyle birebir görüşmeler yaparak rakibin eksik yanlarını ve oyuncularından beklentilerini de anlattı.