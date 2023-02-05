Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dev maçın taktiğini belirledi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, dev maçın taktiğini belirledi. Galatasaray'ın maça baskılı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, ilk 15 dakikada gol yememeyi düşünüyor. Sonrasında kaptıkları toplarla kontratak pozisyonları yakalayacağını düşünen Avcı, skora bu şekilde gitmeye düşünüyor. Tecrübeli hocanın oyuncularına Galatasaray- Ümraniyespor maçını izletip Sarı-Kırmızılı rakibin zayıf yönlerini futbolcularına aktardığı da belirtildi.
KİLİT İSİM BAKASETAS
Avcı'nın bu maçta Bakasetas'a özgürlük tanıyacağı ve orta alanda kapılan toplar sonrası vereceği ara paslarıyla Gomez'i ve Trezeguet'yi pozisyona sokmasını istediği öğrenildi. Trabzonspor deplasmanda G.Saray'ı mağlup ederek hem rakibinin ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisine son vermeyi hem de deplasmandaki 8 maçlık kazanamama serisini bitirmek istiyor.
DERBİ KAYBETMEDİ
Avcı takımının derbi performansına güveniyor. Trabzonspor bu sezon derbi kaybetmedi.