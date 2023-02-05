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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dev maçın taktiğini belirledi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dev maçta topu Galatasaray’a verecek. Avcı, oyuncularından orta alanda baskı yapıp kapılacak toplarla sonuca gitmelerini istiyor.

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    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, dev maçın taktiğini belirledi. Galatasaray'ın maça baskılı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, ilk 15 dakikada gol yememeyi düşünüyor. Sonrasında kaptıkları toplarla kontratak pozisyonları yakalayacağını düşünen Avcı, skora bu şekilde gitmeye düşünüyor. Tecrübeli hocanın oyuncularına Galatasaray- Ümraniyespor maçını izletip Sarı-Kırmızılı rakibin zayıf yönlerini futbolcularına aktardığı da belirtildi.



    KİLİT İSİM BAKASETAS
    Avcı'nın bu maçta Bakasetas'a özgürlük tanıyacağı ve orta alanda kapılan toplar sonrası vereceği ara paslarıyla Gomez'i ve Trezeguet'yi pozisyona sokmasını istediği öğrenildi. Trabzonspor deplasmanda G.Saray'ı mağlup ederek hem rakibinin ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisine son vermeyi hem de deplasmandaki 8 maçlık kazanamama serisini bitirmek istiyor.



    DERBİ KAYBETMEDİ
    Avcı takımının derbi performansına güveniyor. Trabzonspor bu sezon derbi kaybetmedi.



        TRABZON DEV MAÇA BİLENDİ
        Spor Toto Süper Lig'de bugün saat 19.00'da Galatasaray'la karşılaşacak Trabzonspor zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman ısınma ve koşu ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. İdmandan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a hareket eden kafilede, sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik yer almayan oyuncular oldu.



        DERBİ GOLCÜSÜ GOMEZ
        Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez , derbileri boş geçmiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atan Gomez Galatasaray derbisinde de Bordo- Mavili takımın gol yollarındaki en önemli kozlarından biri olacak.

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