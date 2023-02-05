Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dev maçın taktiğini belirledi





KİLİT İSİM BAKASETAS

Avcı'nın bu maçta Bakasetas'a özgürlük tanıyacağı ve orta alanda kapılan toplar sonrası vereceği ara paslarıyla Gomez'i ve Trezeguet'yi pozisyona sokmasını istediği öğrenildi. Trabzonspor deplasmanda G.Saray'ı mağlup ederek hem rakibinin ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisine son vermeyi hem de deplasmandaki 8 maçlık kazanamama serisini bitirmek istiyor.