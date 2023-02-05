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    • Spor
    • 05.02.2023 22:25
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    • 05.02.2023 22:45
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    Son dakika: Futbola 'kar' engeli! Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi: TFF tarih vererek duyurdu

    Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak mücadele için yeşil beyazlı ekip TFF'ye erteleme talebinde bulundu. Federasyon olumsuz hava koşullarından kaynaklı yapılan bu talebi değerlendirerek karşılaşmayı 7 Şubat Salı gününe erteledi.

    Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi

    Süper Lig 23. haftasın oynanması planlanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi.

    Bu maç için İstanbul'a gidecek olan Konyaspor'un uçağının 16.30'da kalkması planlanıyordu ancak uçak 5 saat rötar yaptı. Bu rötardan bir süre sonra uçuş ikinci kez rötar yapınca Konyaspor Kulübü'nün TFF'den Fenerbahçe ile oynayacakları maçın ertelenmesi talebinde bulundu.

    RESMİ DUYURU YAPILDI
    Konyaspor kulübü uçuşlarının ikinci kez rötar yapması sonrası şu resmi duyuruyu yaptı:

    Konyaspor: Futbol A Takımımızı İstanbul'a taşıyacak uçak, Konya Havaalanı pistinde meydana gelen buzlanma nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Uçağın kalkış saati tekrar ertelenmiştir.

    MAÇ ERTELENDİ
    Başvuruyu değerlendiren TFF, karşılaşmayı 7 Şubat Salı gününe erteledi.

    Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak 23. hafta maçının 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanması planlanıyordu.





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