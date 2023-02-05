Galatasaray'a 'İspanyol' analizi: "Zincirleri kırdı, uyuyan dev uyandı..."





TÜRK KULÜBÜ ZİNCİRLERİ KIRDI

Galatasaray adına 2021-22 yani geçen sezonun hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon olduğu hatırlatılırken, "Geçen sezon tam bir felaketti. 13. sırada yer aldılar. Marcao'yu Sevilla'ya 12 milyon euro karşılığında sattıktan sonra Türk kulübü zincirleri kırdı. Transfere 30 milyon euro harcayan Galatasaray, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi ünlü isimleri transfer etti. Mata, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Yusuf Demir, Haris Seferovic (şu anda Celta Vigo'da) ve Milot Rashica dikkati çeken isimler oldu.

GALATASARAY'IN GÜÇLÜ YATIRIMI ŞAŞIRTTI

Türkiye Ligi'ni yakından takip eden Ale Parra'nın imzasıyla yayınlanan analizde ayrıca, "Finansal olarak Türk futbolu genel bir kaos içinde. Eskisi kadar çok transfer yapılamıyor. Kulüpler borç içinde yaşıyor. Galatasaray'ın bu güçlü yatırımı şaşırttı" ifadeleri dikkati çekti.