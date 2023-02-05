Galatasaray'a 'İspanyol' analizi: "Zincirleri kırdı, uyuyan dev uyandı..."

Spor Toto Süper Lig'in Galatasaray'ın performansı İspanyol basınının da dikkatini çekti. Marca Gazetesi, Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bir analiz yazısı yayınlarken, Türk futbolunda ekonomik açıdan kulüplerin darboğazda olmasına karşın Galatasaray'ın yaptığı yatırım ve transferlerin şaşırtıcı olduğuna dikkat çekildi.
Ayrıca, Okan Buruk yönetimindeki takımda oynayan yıldız oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi olduğuna dikkat çekildi.
UYUYAN DEVİN DÖNÜŞÜ
MARCA'da yer alan analizde Galatasaray için, "Uyuyan bir devin dönüşü... 2018-19 sezonundan bu yana Galatasaray, Türkiye'de lig şampiyonluğuna ulaşamamıştı. Bu sezon bunu kırma yolundalar. Neden olmasın? Şampiyonlar Ligi'ne dönme hayali kuruyorlar. Okan Buruk'un çalıştırdığı takımın kendine uyan yıldız oyuncuları ve tarihi bir çizgisi var" denildi.
TÜRK KULÜBÜ ZİNCİRLERİ KIRDI
Galatasaray adına 2021-22 yani geçen sezonun hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon olduğu hatırlatılırken, "Geçen sezon tam bir felaketti. 13. sırada yer aldılar. Marcao'yu Sevilla'ya 12 milyon euro karşılığında sattıktan sonra Türk kulübü zincirleri kırdı. Transfere 30 milyon euro harcayan Galatasaray, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi ünlü isimleri transfer etti. Mata, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Yusuf Demir, Haris Seferovic (şu anda Celta Vigo'da) ve Milot Rashica dikkati çeken isimler oldu.
GALATASARAY'IN GÜÇLÜ YATIRIMI ŞAŞIRTTI
Türkiye Ligi'ni yakından takip eden Ale Parra'nın imzasıyla yayınlanan analizde ayrıca, "Finansal olarak Türk futbolu genel bir kaos içinde. Eskisi kadar çok transfer yapılamıyor. Kulüpler borç içinde yaşıyor. Galatasaray'ın bu güçlü yatırımı şaşırttı" ifadeleri dikkati çekti.