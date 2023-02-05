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    • Spor
    • 05.02.2023 18:19
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    • 05.02.2023 18:19
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    Galatasaray'a 'İspanyol' analizi: "Zincirleri kırdı, uyuyan dev uyandı..."

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın performansı, İspanyolların dikkatini çekti. MARCA'da yer alan analizde Galatasaray için, "Uyuyan bir devin dönüşü..." ifadelerine yer verildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel haber
    İspanyollardan ’Galatasaray’ analizi! Uyuyan dev...

    Spor Toto Süper Lig'in Galatasaray'ın performansı İspanyol basınının da dikkatini çekti. Marca Gazetesi, Sarı-Kırmızılılar'la ilgili bir analiz yazısı yayınlarken, Türk futbolunda ekonomik açıdan kulüplerin darboğazda olmasına karşın Galatasaray'ın yaptığı yatırım ve transferlerin şaşırtıcı olduğuna dikkat çekildi.

    Ayrıca, Okan Buruk yönetimindeki takımda oynayan yıldız oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefi olduğuna dikkat çekildi.



    UYUYAN DEVİN DÖNÜŞÜ
    MARCA'da yer alan analizde Galatasaray için, "Uyuyan bir devin dönüşü... 2018-19 sezonundan bu yana Galatasaray, Türkiye'de lig şampiyonluğuna ulaşamamıştı. Bu sezon bunu kırma yolundalar. Neden olmasın? Şampiyonlar Ligi'ne dönme hayali kuruyorlar. Okan Buruk'un çalıştırdığı takımın kendine uyan yıldız oyuncuları ve tarihi bir çizgisi var" denildi.



    TÜRK KULÜBÜ ZİNCİRLERİ KIRDI
    Galatasaray adına 2021-22 yani geçen sezonun hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon olduğu hatırlatılırken, "Geçen sezon tam bir felaketti. 13. sırada yer aldılar. Marcao'yu Sevilla'ya 12 milyon euro karşılığında sattıktan sonra Türk kulübü zincirleri kırdı. Transfere 30 milyon euro harcayan Galatasaray, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata gibi ünlü isimleri transfer etti. Mata, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Yusuf Demir, Haris Seferovic (şu anda Celta Vigo'da) ve Milot Rashica dikkati çeken isimler oldu.

    GALATASARAY'IN GÜÇLÜ YATIRIMI ŞAŞIRTTI
    Türkiye Ligi'ni yakından takip eden Ale Parra'nın imzasıyla yayınlanan analizde ayrıca, "Finansal olarak Türk futbolu genel bir kaos içinde. Eskisi kadar çok transfer yapılamıyor. Kulüpler borç içinde yaşıyor. Galatasaray'ın bu güçlü yatırımı şaşırttı" ifadeleri dikkati çekti.



        OKAN BURUK; BİR İDOL
        Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile kulüp arasındaki doku uyuşmasına da vurgu yapıldı. Analizde, "Okan Buruk gibi bir idolün göreve gelmesiyle birlikte taraftar birliği sağlandı ve güzel bir oyun sergilendi. Sağlam bir 11 yaratıldı. Yıllardır kaybedilen bir şey geri kazanıldı. Galatasaray her rakibini korkutuyor" denildi.



        ICARDI, VALENCIA'NIN GERİSİNDE AMA...
        Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken Arjantinli golcü Mauro Icardi, bilindiği üzere Türkiye'de çokça konuşuluyor. Marca'nın analizinde Mauro Icardi ile Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia arasındaki kıyaslamalara da yer verildi.

        GOMIS İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR
        Söz konusu haberde, "Mauro Icardi, 8 gol ve 5 asist kaydetti. Fenerbahçe'de oynayan Enner Valencia'nın şu ana kadar toplam 30 maçta 23 gol 4 asisti bulunuyor. Icardi, Valencia'nın rakamlarının gerisinde kaldı. Icardi'nin yanında ikinci baharını yaşayan Bafetimbi Gomis, Mertens, Rashica gibi takımı tamamlayan oyuncular da var" ifadesi kullanıldı.

        MATA TEMEL PARÇALARDAN BİRİ OLDU
        Bilindiği üzere Juan Mata da Manchester United sonrasında Galatasaray'a imza attı. İspanyol futbolcunun durumu ile ilgili olarak ise şöyle denildi:

        "Juan Mata da Galatasaray kadrosunda. O şu anda ilk 11 oyuncusu değil. Ancak; her oynadığında takıma uyum sağlamayı başardı ve iyi izler bıraktı. Hatta 2 gol birden de attı. Galatasaray'ın soyunma odasının kimyasına da katkı yaptı. Bu anlamda Mata da temel parçalardan biri oldu. Tecrübesini sergilemeye devam ediyor."
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