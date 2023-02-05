Sivas deplasmanındaki etkisiz futbol Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı





YETERLİ TAKVİYE YAPILMADI...

Bunun yanında yeterli transferin yapılmaması, takviyelerin de geç yapılması Beşiktaşlı taraftarların tepkisi arasındaydı. Takıma ve teknik ekibe tepkinin gelmemesi de dikkat çekiciydi.

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