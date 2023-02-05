Sivas deplasmanındaki etkisiz futbol Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı

Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta siyahbeyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu. Mücadeleyi Yiğidolar, Samuel Saiz'in golü ile 1-0 kazanırken karşılaşmanın sonlarına doğru Beşiktaş taraftarı sert bir tepki gösterdi.
FATURA YÖNETİME ÇIKARILDI
Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşma oynanırken 'Yönetim istifa' sloganı attı. Taraftarlar şampiyonluk yarışından geride kalmanın faturasını direkt olarak yönetime kesmiş oldular.
BİR SÜREDİR SİNYALLER GELİYORDU
Beşiktaşlı taraftarlar bir süredir sosyal medyadan da eleştirilerini ortaya koyuyordu. Özellikle hakem hatalarına karşı yönetimin pasif kalması Beşiktaş taraftarının tepkisini çekiyordu.