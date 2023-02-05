Seyrantepe’de yüksek gerilim! Lider Galatasaray son şampiyon Trabzonspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 23. haftası muhteşem bir maça sahne olacak. Ligde üst üste 11, resmi maçlarda ise üst üste 14 galibiyet alan Galatasaray evinde son şampiyon Trabzonspor'u ağırlayacak. En yakın takipçisi F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten Aslan'da sakatlığı süren Yusuf Demir dışında eksik yok. Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak. İç sahada rakiplerine geçit vermeyen Trabzonspor ise deplasmanlardaki kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Bordo-Mavililer'de Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Avcı ve öğrencileri, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak zirveye bir adım da olsa yaklaşmayı hedefliyor.







CİMBOM'UN KOZU ICARDI

Arjantili yıldız Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 8 gol ve 5 asist üretti. Tangocu, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan derbi maçlara performansı ile damga vurmuştu.







FIRTINA'NIN SKORERİ TASOS

Trabzon'un Yunan futbolcusu Bakasetas bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 11 gol, 11 asist ile yıldızlaştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray maçını iple çekiyor.

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