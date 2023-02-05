Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.02.2023 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2023 13:08
    ABONE OL

    Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi sürpriz ayrılık! Djaniny kadrodan çıkarıldı

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili ekibin golcü futbolcusu Djaniny'nin BAE ekibi Al Sharjah'a transfer olduğu ve derbi kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

    Trabzonspor’da derbi öncesi sürpriz ayrılık

    Trabzonspor'da Djaniny Semedo, bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer oluyor. Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile bu akşam karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE'den gelen transfer teklifini kabul etti.

    *Djaniny Semedo'nun detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

    Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralık olarak gönderiliyor. Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleyen forvetin yaşanan sürpriz gelişme karşısında maç kadrosundan çıkarılacağı öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    6’lı koalisyonda kavga an meselesi
    Haberler Spor Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi sürpriz ayrılık! Djaniny kadrodan çıkarıldı
        SON DAKİKA