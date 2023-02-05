Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi sürpriz ayrılık! Djaniny kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer oluyor. Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile bu akşam karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE'den gelen transfer teklifini kabul etti.