Beşiktaş, Sivas deplasmanında tek golle boyun eğdi

Beşiktaş, Sivas deplasmanında kayıp: 0-1... 5 maçlık galibiyet serisi Karagümrük maçıyla sona eren Beşiktaş, Sivasspor ile yaptığı maçtan puan çıkartamadı. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Sivasspor öne geçti. Saiz, sol çaprazdan harika vurdu. Direğe de çarpan top Mert Günok'un bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0... 29'da Vincent Aboubakar, kaleciden sıyrılıp dar açıdan topu kaleye gönderdi. Bu vuruş yandan auta gitti.
BEŞİKTAŞ TEMPOSUZ OYNADI
İlk yarıda tutuk olan Beşiktaş, ikinci yarıda da tempoyu bir türlü yükseltemedi. Siyah- Beyazlılar, özellikle hücum etmekte bir hayli zorlandı. 71'de Saiz, 3 oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına girmek istedi ama Beşiktaş savunması çok kritik bir müdahaleyle tehlikeyi savuşturdu. 78'de Muleka'nın sağdan ortasına Cenk kafayı vurdu. Arka tarafa açılan top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 84'te Angielski, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Kartal, Sivas'tan puan çıkartamadı.