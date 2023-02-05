Beşiktaş, Sivas deplasmanında tek golle boyun eğdi





HADZIAHMETOVIC VASATI AŞAMADI

Beşiktaş orta sahasında Gedson'un cezalı, Salih ve Josef'in sakat olması nedeniyle Şenol Güneş yeni transfer Amir Hadziahmetovic'e 11'de yer verdi. Necip Uysal da uzun bir aranın ardından 11'de görev yaptı. Takımla sadece 2 idman yapmasına rağmen 11'de sahaya çıkan Boşnak oyuncu orta sahada vasat bir görüntü çizdi. Necip ile birlikte orta sahada, ağır zemin koşullarında iyi mücadele etmesine karşın çok da yaratıcı bir performans sergileyemedi. Maç sonu konuşan Hadziahmetovic, "İlk maçımdı. İlerleyen haftalarda daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.