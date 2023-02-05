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    Beşiktaş, Sivas deplasmanında tek golle boyun eğdi

    5 maçlık galibiyet serisi Karagümrük maçıyla son bulan Kartal, dün de Sivasspor’a boyun eğdi... Siyah-Beyazlılar, lider Galatasaray’ın tam 12 puan gerisine düştü.

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    Beşiktaş, Sivas deplasmanında kayıp: 0-1... 5 maçlık galibiyet serisi Karagümrük maçıyla sona eren Beşiktaş, Sivasspor ile yaptığı maçtan puan çıkartamadı. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Sivasspor öne geçti. Saiz, sol çaprazdan harika vurdu. Direğe de çarpan top Mert Günok'un bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0... 29'da Vincent Aboubakar, kaleciden sıyrılıp dar açıdan topu kaleye gönderdi. Bu vuruş yandan auta gitti.



    BEŞİKTAŞ TEMPOSUZ OYNADI
    İlk yarıda tutuk olan Beşiktaş, ikinci yarıda da tempoyu bir türlü yükseltemedi. Siyah- Beyazlılar, özellikle hücum etmekte bir hayli zorlandı. 71'de Saiz, 3 oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına girmek istedi ama Beşiktaş savunması çok kritik bir müdahaleyle tehlikeyi savuşturdu. 78'de Muleka'nın sağdan ortasına Cenk kafayı vurdu. Arka tarafa açılan top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 84'te Angielski, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. Kartal, Sivas'tan puan çıkartamadı.



    HÜCUMDA ADETA KAYBOLDU
    Beşiktaş, Sivas'ta ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını kahretti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan oyunculara tepki gösterdi. Sivasspor, İstanbul takımlarını evinde 8 maç sonra yenmeyi başardı.



        MASUAKU A.GÜCÜ'NE KARŞI YOK
        Sivas deplasmanında sarı kart gören Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Masuaku cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu bir sonraki hafta Ankaragücü maçında olmayacak.



        -2 DERECEDE OYNANDI
        Sivas ile Beşiktaş arasındaki maç zorlayıcı bir soğuklukta oynanırken, 4 Eylül Stadı, 37 gün sonra bir maça ev sahipliği yaptı. Ayrıca saha zemininin korunması için özel bir örtü kullanılması dikkat çekti.



        ARMASIZ FORMAYLA OYNADI!
        Kara Kartal'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou'nun giydiği formada Beşiktaş armasının yer almadığı görüldü.



            GEREKLİ MÜCADELEYİ VEREMEDİK
            Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, "Bu sahada mücadele gerektiren bir oyun olması gerekirdi, biz gerekli mücadeleyi veremedik. Çok pozisyon vermedik ama pozisyon da bulamadık" dedi. Mert, "Rakip bizden daha istekliydi. İstediklerimizi yapamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz" yorumunu yaptı.



            HADZIAHMETOVIC VASATI AŞAMADI
            Beşiktaş orta sahasında Gedson'un cezalı, Salih ve Josef'in sakat olması nedeniyle Şenol Güneş yeni transfer Amir Hadziahmetovic'e 11'de yer verdi. Necip Uysal da uzun bir aranın ardından 11'de görev yaptı. Takımla sadece 2 idman yapmasına rağmen 11'de sahaya çıkan Boşnak oyuncu orta sahada vasat bir görüntü çizdi. Necip ile birlikte orta sahada, ağır zemin koşullarında iyi mücadele etmesine karşın çok da yaratıcı bir performans sergileyemedi. Maç sonu konuşan Hadziahmetovic, "İlk maçımdı. İlerleyen haftalarda daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.



            TOSUN PAŞA'NIN SERİSİ SONA ERDİ
            Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un 5 maçlık gol atma serisi Sivas maçıyla sona erdi. Yıldız forvet 90 dakika oyunda kalmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı. 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de 9 golü bulunuyor.



                YETERİ KADAR KONSANTRE OLAMADIK
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, konsantre olamadıkları için maçı kaybettiklerini söyledi. Sahaya ve rakibe teslim oldukları belirten Güneş, "Değişiklikler yaptık, oyuna hakim gözüktük ama pozisyonları bulamadık. Bu da rakibin kazanmasına yetti. Yeterli konsantre olamadık, motivasyonumuz düşüktü. Rakibimiz bu konuda bizden daha istekliydi ve maçı kazandı. Şampiyonluk yarışında büyük yara aldık" diye konuştu.



                KARTAL'IN ŞAMPİYONLUK UMUTLARI TÜKENİYOR
                Sivasspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ın şampiyonluk umudu tükeniyor. Siyah-Beyazlılar'ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 12 puanda kalırken, Galatasaray'ın bugün derbide kazanması durumunda fark 15'e çıkacak ve Kara Kartal'ın zirveye yaklaşması daha da zorlaşacak.



                RACHİD GHEZZAL 3.5 AY SONRA SAHADA
                Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal dünkü maçın 90. dakikasında oyuna dahil oldu. Yıldız oyuncunun tam hazır olmadığı görüldü. 30 yaşındaki oyuncu en son yaklaşık 3.5 ay önce oynanan 10. haftadaki Trabzonspor maçının ilk yarısında sakatlık geçirmişti. Cezayirli futbolcu Süper Lig'de 5 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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