Antalyaspor Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'de dünün kapanış maçında Antalyaspor, G.Antep'i Fredy'nin 29'da attığı golle yendi. Fredy 28 Ocak'taki Ümraniye maçında da galibiyet golünü atmıştı. G.Antep'te Markovic kırmızı kart gördü.
KARAGÜMRÜK YAKIYOR
Süper Lig'in 23. haftasında Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Ankaragücü, 31'de Pedrinho ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karagümrük, Diagne'nin 45+1'deki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde bu kez Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına gelen Borini farkı 2'ye çıkardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan A.Gücü hocası Ömer Erdoğan istifa ettiğini duyurdu.
HAKİMİ VE MESSİ PSG'Yİ KURTARDI:2-1
Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain evinde Toulouse'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, 20. dakikada ismi G.Saray ile anılan Branco van den Boomen'in golüyle öne geçti. 38'de Achraf Hakimi dengeyi getirdi. Faslı futbolcu 58'de Lionel Messi'ye bir de asist yaptı. PSG maçı 2-1 kazandı ve puanını 54'e yükseltti. Messi ligde 10 gole ulaştı.
B. DORTMUND'DAN FREİBURG'A FARK: 5-1
Bundeslıga 19. haftada Borussia Dortmund evinde Freiburg'u gole boğdu. Sarı-Siyahlılar, 17. dakikada Sildilla'nın oyundan atılmasını iyi değerlendirdi. 26'da Schlotterbeck, 48'de Adeyemi, 51'de Haller, 69'da Brandt ve 82'de Reyna, Dortmund'un gollerini attı. Dortmund puanını 37 yaptı ve lider Union'la farkı 2'de tuttu.