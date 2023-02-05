Antalyaspor Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti





KRİTİK MAÇTA ÖRNEK HAREKET

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğu kovalayan Pendik, Bolu'ya konuk oldu. 41. dakikada Pendik'ten bir oyuncu sakatlandı ve top taca atıldı. Bolulu Kayamba'nın centilmenlik için Pendik kalecisine attığı top ağlara gitti: 1-0. Bolu takımı yanlışlıkla gol attığı için santrada kaleyi açtı ve Hasan Kılıç 42'de 1-1 yaptı. Kappel ve Görkem, skoru belirledi: 1-3.



UEFA LİSTESİ YENİLENDİ

UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda 16 Şubat'ta Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, UEFA listesini yeniledi. Dorukhan, Lahtimi, Yusuf Erdoğan ve Kouassi'nin yerine Visca, Peres, Serkan ve Arif Boşluk listeye eklendi.



SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO

Fenerbahçe, yarın evinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirildi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın sahadaki bölümü ise koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Antrenman toplam 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Konya maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak.



KİNG HAZIR KITA

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Konya maçında Joshua King'e şans doğdu. Sakatlığını atlatan Norveçli golcü, Valencia ile birlikte forvet hattını oluşturacak. Fenerbahçe'de Joao Pedro dışında sakat oyuncu bulunmuyor.



WELINGTON İÇİN RESMİ TEKLİF

Beşiktaş'tan sürpriz atak... Brezilya medyasına göre Kartal, Sao Paulo forması giyen Welington için devreye girdi. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun haklarının yüzde 80'i için 3.5 milyon Euro önerdiği belirtildi. Brezilya ekibinin ise daha fazla istediği iddia edildi. Öte yandan Sao Paulo'nun kadrosunda tutmak istediği Welington ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlama kararı aldığı bildirildi.

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