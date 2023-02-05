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    Antalyaspor Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti

    Süper Lig’de dünün kapanış maçında Antalyaspor, G.Antep’i Fredy’nin 29’da attığı golle yendi. İşte sizler için derlediğimiz 5 Şubat TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Antalya Fredy ile gülüyor

    Süper Lig'de dünün kapanış maçında Antalyaspor, G.Antep'i Fredy'nin 29'da attığı golle yendi. Fredy 28 Ocak'taki Ümraniye maçında da galibiyet golünü atmıştı. G.Antep'te Markovic kırmızı kart gördü.


    KARAGÜMRÜK YAKIYOR
    Süper Lig'in 23. haftasında Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Ankaragücü, 31'de Pedrinho ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karagümrük, Diagne'nin 45+1'deki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde bu kez Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına gelen Borini farkı 2'ye çıkardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan A.Gücü hocası Ömer Erdoğan istifa ettiğini duyurdu.


    HAKİMİ VE MESSİ PSG'Yİ KURTARDI:2-1
    Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain evinde Toulouse'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, 20. dakikada ismi G.Saray ile anılan Branco van den Boomen'in golüyle öne geçti. 38'de Achraf Hakimi dengeyi getirdi. Faslı futbolcu 58'de Lionel Messi'ye bir de asist yaptı. PSG maçı 2-1 kazandı ve puanını 54'e yükseltti. Messi ligde 10 gole ulaştı.



    B. DORTMUND'DAN FREİBURG'A FARK: 5-1
    Bundeslıga 19. haftada Borussia Dortmund evinde Freiburg'u gole boğdu. Sarı-Siyahlılar, 17. dakikada Sildilla'nın oyundan atılmasını iyi değerlendirdi. 26'da Schlotterbeck, 48'de Adeyemi, 51'de Haller, 69'da Brandt ve 82'de Reyna, Dortmund'un gollerini attı. Dortmund puanını 37 yaptı ve lider Union'la farkı 2'de tuttu.



        RASHFORD ATIYOR MANU GÜLÜYOR: 2-1
        Premier Lig'de Manchester United, C. Palace'ı 2-1 yendi. Maçta her şey vardı. 7'de Bruno Fernandes penaltıdan Kırmızı Şeytanlar'ı öne geçirdi. 62'de Rashford sahneye çıktı: 2-0. İngiliz futbolcu ligdeki son 7 maçta 6, toplamda 10. golünü attı. 70'te Casemiro direkt kırmızı gördü. 76'da Jeffrey Schlupp farkı indirdi ama yetmedi.



        ALİAĞA DEPLASMANDA G.SARAY NEF'İ DEVİRDİ
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkim, G.Saray Nef'i deplasmanda 82-74 mağlup etti. Omar Prewitt 26 sayıyla galibiyette rol oynadı. G.Saray 11. yenilgisini, Aliağa 7. galibiyetini yaşadı. Diğer maçlarda Manisa evinde Tofaş'ı 82-76, Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir'i 77-72 yendi. Pınar Karşıyaka, Beşiktaş'ı 94-90 mağlup etti.



        FERDİ İÇİN GELİYORLAR!
        Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe'de çok çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan basınındaki haberlere göre; Juventus, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor. Transferi sezon sonuna bırakmak istemeyen Torino temsilcisi, hem Fenerbahçe hem de oyuncuyla şimdiden anlaşıp transferi noktalamak istiyor. Kadıoğlu için masadaki teklifin 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin talebi ise bu miktarın oldukça yukarısı. İtalyan ekibinin genç yıldızı transfer etmek için izlemeye geleceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin yarın evinde oynayacağı Konyaspor maçında tribünlerde Juventus scoutlarının olması bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 30 karşılaşmada forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun 3 asisti bulunuyor.



            LİGDE HEYECAN İKİ MAÇLA SÜRECEK
            Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasında bugün Galatasaray-Trabzonspor derbisinin haricinde iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak zorlu mücadelede İstanbulspor evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer maçında saat 16.00'da Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



            ENES ÜNAL ATTI GETAFE 1 PUAN ALDI
            La Liga'da Atletico Madrid, Enes Ünal'ın formasını terlettiği Getafe'ye konuk etti. Atletico, 62. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 83. dakikada penaltıdan Enes Ünal'ın golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milli futbolcu, bu sezon 20. lig maçında 6. golünü attı.



            ERZURUM'DA BİLAZER AYRILDI, KUTLU GELDİ
            Evinde Tuzlaspor'a 2-1 yenilen Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer dönemi sona erdi. Mavi-Beyazlılar, Bilazer yönetiminde 26 maça çıkarken; 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Dadaşlar, Mustafa Bilazer ile yolların ayrıldığını duyurduktan 14 dakika sonra Hakan Kutlu ile prensipte anlaşıldığını açıkladı. 51 yaşındaki Kutlu en son 2022 yılında Tuzlaspor'un başında 3 maça çıkmıştı.



                KRİTİK MAÇTA ÖRNEK HAREKET
                Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğu kovalayan Pendik, Bolu'ya konuk oldu. 41. dakikada Pendik'ten bir oyuncu sakatlandı ve top taca atıldı. Bolulu Kayamba'nın centilmenlik için Pendik kalecisine attığı top ağlara gitti: 1-0. Bolu takımı yanlışlıkla gol attığı için santrada kaleyi açtı ve Hasan Kılıç 42'de 1-1 yaptı. Kappel ve Görkem, skoru belirledi: 1-3.

                UEFA LİSTESİ YENİLENDİ
                UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda 16 Şubat'ta Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, UEFA listesini yeniledi. Dorukhan, Lahtimi, Yusuf Erdoğan ve Kouassi'nin yerine Visca, Peres, Serkan ve Arif Boşluk listeye eklendi.

                SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
                Fenerbahçe, yarın evinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirildi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın sahadaki bölümü ise koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Antrenman toplam 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Konya maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

                KİNG HAZIR KITA
                Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği Konya maçında Joshua King'e şans doğdu. Sakatlığını atlatan Norveçli golcü, Valencia ile birlikte forvet hattını oluşturacak. Fenerbahçe'de Joao Pedro dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

                WELINGTON İÇİN RESMİ TEKLİF
                Beşiktaş'tan sürpriz atak... Brezilya medyasına göre Kartal, Sao Paulo forması giyen Welington için devreye girdi. Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun haklarının yüzde 80'i için 3.5 milyon Euro önerdiği belirtildi. Brezilya ekibinin ise daha fazla istediği iddia edildi. Öte yandan Sao Paulo'nun kadrosunda tutmak istediği Welington ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlama kararı aldığı bildirildi.

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                Haberler Spor Antalyaspor Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti
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