Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi 3 müjde birden

Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, Marc Bartra ve Eren Elmalı'nın durumu merak konusu olmuştu. Yapılan kontroller sonrasında üç oyuncunun da ciddi bir sorununun olmadığı ortaya çıktı.



SON KARAR AVCI'NIN

Trabzonspor'da görev yapan üç isim de antrenman öncesinde sağlık ekibine, ardından da teknik ekibe kendilerini iyi hissettiklerini iletti. Takımla çalışan Abdülkadir Ömür, Marc Bartra ve Eren Elmalı'nın G.Saray maçında teknik ekibin görev vermesi durumunda oynamalarına engel bir durumları bulunmuyor. Fırtına'nın zorlu G.Saray maçı öncesinde ligde 38 puanı bulunuyor. Teknik patron Abdullah Avcı, kadrodaki tüm oyuncularını dev maçta en verimli şekilde kullanabilmek için özel plan yapıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN