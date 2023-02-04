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    Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi 3 müjde birden

    Fırtına’ya kritik Galatasaray maçı öncesinde iyi haberler geldi. Abdülkadir Ömür, Marc Bartra ve Eren Elmalı, dev mücadelede forma giyebilecek...

    Trabzonspor’a 3 müjde birden

    Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, Marc Bartra ve Eren Elmalı'nın durumu merak konusu olmuştu. Yapılan kontroller sonrasında üç oyuncunun da ciddi bir sorununun olmadığı ortaya çıktı.

    SON KARAR AVCI'NIN
    Trabzonspor'da görev yapan üç isim de antrenman öncesinde sağlık ekibine, ardından da teknik ekibe kendilerini iyi hissettiklerini iletti. Takımla çalışan Abdülkadir Ömür, Marc Bartra ve Eren Elmalı'nın G.Saray maçında teknik ekibin görev vermesi durumunda oynamalarına engel bir durumları bulunmuyor. Fırtına'nın zorlu G.Saray maçı öncesinde ligde 38 puanı bulunuyor. Teknik patron Abdullah Avcı, kadrodaki tüm oyuncularını dev maçta en verimli şekilde kullanabilmek için özel plan yapıyor.

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