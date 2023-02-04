Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mısırlı yıldız Trezeguet, Galatasaray maçını bekliyor!

    Karadeniz ekibinin Mısırlı yıldızı Trezeguet, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardından Galatasaray maçında da fileleri havalandırmanın peşinde. İşte sizler için derlediğimiz 4 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trezeguet, Galatasaray maçını bekliyor

    Trabzonspor'un bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki en golcü futbolcusu konumunda yer alan Trezeguet, Galatasaray maçını iple çekiyor. Geride kalan haftalarda ligde 7 gol üreten Mısırlı futbolcu, büyük maçlardaki etkili performansıyla dikkatleri çekiyor. Trezeguet, ligin ilk yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan zorlu karşılaşmalarda birer gollük katkıda bulunmuştu. Antalya ile son oynanan ve 2-0 kazanılan fileleri havalandıran ve oldukça formda bir görüntü sergileyen Trezeguet, yarın akşamki derbi maçta da takımının hücum hattındaki önemli silahlarından olacak. Abdullah Avcı'nın saha içindeki en önemli kozlarından biri olan Trezeguet, Galatasaray'a karşı gol atarsa bir sezonda İstanbul'un üç büyüklerine karşı gol atma başarısını gösterecek.



    KANARYA YÜKSEK UÇTU
    F.Bahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 101-86 yendi. Maça Hayes-Davis ve Motley ile etkili başlayan F.Bahçe, ilk 5 dakikayı 19-12 üstünlükle geçti. Bitime 3 dakika kala fark 11 sayıya kadar çıksa da Lammers'in etkili oyunuyla ilk periyot 31-27 bitti. 2. periyotta Thiemann ve Zoosman'ın etkili oyunuyla fark erise de (40-40), sonraki bölümde toparlanan sarı-lacivertliler, Guduric ve Edwards'ın üçlükleriyle üstünlük kurdu. 3. periyotta, Motley, Hayes-Davis, Guduric ve Edwards'ın iyi oyunuyla fark 20'ye çıktı. Son periyotta üstünlük bırakılmadı.



    GHEZZAL SEVİNCİ
    Siyah- Beyazlılar'ın sakatlığını atlatan yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal yaklaşık 3.5 aylık aranın ardından Sivas maçının kadrosunda yer aldı. Cezayirli yıldızın maçın gidişatına göre ikinci yarıda süre bulması bekleniyor. Ghezzal, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor derbisinde sakatlık geçirmişti.



        MESUT ÖZİL'DEN ŞAŞIRTAN HAMLE
        Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil'in futbolu bırakma kararı aldığı iddia edildi. Kayseri maçıyla tam 320 gün sonra 11'e dönen yıldız oyuncunun fizik olarak çok gerilediği göze çarpmış, kötü performansı nedeniyle de 2. yarının başında oyundan alınmıştı. Oyundan alınırken mutsuz ve isteksiz görünen 34 yaşındaki Mesut Özil'in kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar aldığ belirtildi.



        SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR, FUTBOLU BIRAKIYOR
        Fiziksel olarak gerilediğini fark eden Mesut Özil'in dün sabah yapılan idmana çıkmadığı ve takım arkadaşlarına futbolu bırakma kararı aldığını söylediğı ifade edildi. Başakşehir ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yıldız oyuncu, futbolu bırakarak kariyerine nokta koyacak. Yıldız futbolcu Başakşehir formasıyla 7 maça çıkarken, takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.



        BARIŞ ALPER YILMAZ VE DUBOİS 11'E
        Galatasaray, Ümraniyespor'u 3-2 geçerken sol bekte görev yapan Emre Taşdemir'in performansı taraftarlara saç baş yoldurtmuştu. Teknik Direktör Okan Buruk, maçın devre arasında Leo Dubois ve Yunus Akgün'ü oyuna sokarken, Emre Taşdemir ve Milot Rashica kenara gelmişti. Buruk'un, Trabzon maçında sol bekte Leo Dubois'ya görev vereceği kesinleşti. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'ın, Yunus Akgün'e göre birkaç adım önde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.



            ADALETİ BİRLİKTE GETİRECEĞİZ
            F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı açıklamalara bir cevap da G.Saray'dan geldi. Sarı-Kırmızılılar, "Düşman değil, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" başlığıyla "G.Saray olarak, 'bir kulüp için ayrıcalık değil, herkes için adalet' arayışımızın hiç durmadan devam edeceğini bir kez daha belirtmek isteriz. Bu sezon oynanan, ilk 5 sıradaki takım, istenirse diğer tüm takımların maçlarının tartışmalı görüntüleri Kulüpler Birliği tarafından belirlenmiş, yabancı hakemler tarafından kurulan bir heyet tarafından değerlendirilsin. Bu program, tüm pozisyonlar ve detaylarıyla yayınlansın" önerisinde bulundu. Son olarak, "Düşmanlıkları önleyelim" denildi.



            JONATHAN BAMBA İDDİASI
            G.Saray'ın fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba ile ilgilendiği belirtildi. Hem forvet hem de sol kanat olarak oynayan Bamba, bu sezon forma giydiği 17 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncu, Lille takımının en değerli 2. futbolcusu konumunda. Bamba, kulüp kariyerinde 278 maçta sahada olurken 42 gol ve 46 asist kaydetti. 2018'de bedelsiz olarak Lille ekibine katılan Bamba'nın sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona erece



            BARROW İÇİN KÖTÜ HABER
            Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İtalya Ligi ekiplerinden Bologna'da forma giyen Musa Barrow'dan kötü bir haber geldi. Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, 24 yaşındaki Gambiyalı hücum oyuncusunun geleceği hakkında konuşurken, "Galatasaray'a gitmeyecek" dedi. Bologna, oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'a, 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu konusunda ısrarcı bir yaklaşımda bulunmuştu. Barrow, bu sezon 2 gol, 1 asist üretti.



                BURAYA HUKUKU ARAMAYA GELDİM!
                G.Saray Başkanı Dursun Özbek, verilen cezalarla ilgili savunma yapmak amacıyla Tahkim Kurulu'na katıldı. Özbek, "Biliyorsunuz hak mahrumiyeti cezaları paraya çevrilebiliyor. Kurula anlattım. Cezamı affedin diye gelmedim. Parayı yatırdım. Hak mahrumiyeti cezası söz konusu değil. Buraya hukuku aramaya geldim" dedi ve 50 günlük cezası 35 güne indi.



                OYNAMADAN SAMSUN'A GİTTİ
                Fenerbahçe, Barcelona'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Emre Demir'i TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralık olarak gönderdi. Sürekli oynayabileceği bir kulüp arayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadeniz ekibinden gelen teklifi kabul etti. Fenerbahçe yönetiminin de olumlu yanıt vermesiyle anlaşma sağladı. Emre Demir sezon sonuna kadar kiralık olarak Samsunspor forması giyecek. Samsunspor da Emre Demir transferini resmen açıkladı.



                ERKAN ÖZDAMAR'A AF ÇIKTI DERBİ MELER'İN
                Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. NEF Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Trabzonspor derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Sabri Çelik'in istifasının ardından göreve gelen ve başkanlığını Lale Orta'nın yaptığı MHK, Erkan Özdamar'ı 8, Atilla Karaoğlan'ı 7 hafta sonra maçlara atadı. Özdamar son olarak Sivas-G.Saray maçını yönetti.

                BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ SİVAS
                Beşiktaş Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da start alacak maç öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı süren Josef, Salih, Redmond ve kart cezalısı Gedson forma giyemeyecek.

                SÜPER LİG'DE İKİ MAÇ HEYECANI
                Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Sivasspor-Beşiktaş maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede Ankaragücü evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakada ise Antalyaspor kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

                TOLUNAY KAFKAS GÖREVDEN ALINDI
                Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı. 22 Ağustos 2020'den beri görevde olan Kafkas, 18 maça çıkarken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı. 54 yaşındaki çalıştırıcının öğrencileri 18 maçta 21 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü. Kafkas'ın görevden alındığı bilgisini ilk olarak A Spor duyurdu.

                ADANASPOR 90+4'TE ALTAY'I MAĞLUP ETTİ
                Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının açılış maçında Adanaspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi. Turuncu- beyazlılar, 90+4'te Hadi Sacko'nun penaltı golüyle öne geçti. 90+8'de Adanasporlu Burak Çoban bir gol daha attı ama VAR incelemesinde pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu ortaya çıktı. Adana puanını 25 yaptı, Altay 19'da kaldı.

                ANADOLU EFES KOMŞU'DA KAYIP
                Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 76-70 yenilerek 12. mağlubiyetini aldı. Sasha Vezenkov, 23 sayı atarak galibiyette rol aldı. Efes'te Zizic 12, Micic ve Clyburn 11'er ve Larkin 10 sayı attı ama yetmedi. Olympiakos, 16. galibiyetle zirveye kuruldu.

                UEFA LİSTESİNE 3 YENİ İSİM GİRDİ
                Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 16-23 Şubat'ta Basel ile karşılaşacak. Fırtına, UEFA listesindeki Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan ve Lahtimi'yi çıkardı, yerlerine Bruno Peres, Serkan Asan ve Edin Visca'yı ekledi.

                BELÇİKA'DAN HOTIC İDDİASI
                Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Belçika ekibi Cercle Brugge'de forma giyen 27 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dino Hotic'i kadrosuna katacağı iddia edildi. Belçika basını, Cercle Brugge Teknik Direktörü Carlos Avina Ibarrola'nın Hotic'in sezon sonu için bedelsiz olarak Trabzonspor'la anlaştığını söylediğini yazdı.

                'BOZMA MORALİNİ DJANINY'
                Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya maçında yakaladığı net gol fırsatlarını değerlendiremeyen ve oyundan alınırken taraftarların ıslıkladığı Djaniny ile özel bir görüşme yaptı. Morali bozulan 31 yaşındaki oyuncuya destek veren Avcı'nın, "Bazen böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Profesyonel futbolcusun. Bunlara takılma. Eleştirilere sahada cevap ver" dediği öğrenildi.


                ANDREJ DJOKANOVİC ANKARAGÜCÜ'NDE
                Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic'i kadrosuna kattı. FK Sarajevo ile anlaşan başkent ekibi 21 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Andrej Djokanovic imza sonrasında, "Transfer için mutluyum. Takımıma en iyi şekilde yardım etmek istiyorum" dedi.

                RONALDO İLK GOLÜNÜ PENALTIDAN ATTI
                Suudi Arabistan Ligi'nde Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, deplasmanda Al Fateh ile 2-2 berabere kaldı. Al Fateh'in gollerini 12'de Cristian Tello ve 58'de Sofiane Bendebka attı. Al Nassr'da ise eski Beşiktaşlı Anderson Talisca 42'de, Cristiano Ronaldo ise 90+3'te penaltıdan fileleri sarstı. CR7 Nassr'daki 3. maçında ilk golünü attı.

                HAKEM KARARINI TARAFTARA DUYURDU
                Fas'ta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ahly ile Auckland City arasındaki maçı yöneten Çinli hakem Ning Ma, VAR tarihine geçti. Hakem Ma, penaltı kararı sonrasında müdahalenin dışarıda yapıldığını ve söz konusu penaltıyı neden iptal ettiğini stat hoparlörlerinden İngilizce olarak seyircilere anlattı.

                BAŞAKŞEHİR GETİRDİ UEFA'YA BİLDİRDİ
                Başakşehir, Sevilla'dan Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 27 yaşındaki Belçikalı kanat, bu sezon 6 maça çıktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek Turuncu-Lacivertliler, Edgar Ie, Adnan Januzaj ve Eden Karzev'in isimlerini UEFA listesine ekledi. Caner Erkin ile Çinli stoper Wu bildirilmedi.

                UEFA LİSTESİNE 2 OYUNCU EKLENDİ
                Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda mücadele edecek olan kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique yer almadı. Bu oyuncuların yerine yeni transferlerden Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde isimleri yazıldı. F.Bahçe'nin rakibi henüz belli değil.

                KONYA İÇİN START VERİLDİ
                Fenerbahçe, pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan Konyaspor maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde ara vermeden başladı. Adana Demirspor maçının 11'nde oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğerleri 1.5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek.

                ARDA GÜLER 11'E DÖNÜYOR
                Kasımpaşa maçında 11'de oynamasına karşın Adana Demirspor deplasmanında yedek başlayan Arda Güler yeniden 11'e dönüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un pazartesi gecesi Konyaspor ile oynanacak iç saha maçında 17 yaşındaki genç yıldızı sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçeli taraftarlar da Arda Güler'in Adana Demirspor maçına yerdek başlamasına sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ziyech seferberliği
                Haberler Spor Mısırlı yıldız Trezeguet, Galatasaray maçını bekliyor!
                    SON DAKİKA