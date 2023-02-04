Mısırlı yıldız Trezeguet, Galatasaray maçını bekliyor!





ERKAN ÖZDAMAR'A AF ÇIKTI DERBİ MELER'İN

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. NEF Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Trabzonspor derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Sabri Çelik'in istifasının ardından göreve gelen ve başkanlığını Lale Orta'nın yaptığı MHK, Erkan Özdamar'ı 8, Atilla Karaoğlan'ı 7 hafta sonra maçlara atadı. Özdamar son olarak Sivas-G.Saray maçını yönetti.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ SİVAS

Beşiktaş Süper Lig'in 23. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da start alacak maç öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı süren Josef, Salih, Redmond ve kart cezalısı Gedson forma giyemeyecek.



SÜPER LİG'DE İKİ MAÇ HEYECANI

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Sivasspor-Beşiktaş maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede Ankaragücü evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakada ise Antalyaspor kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



TOLUNAY KAFKAS GÖREVDEN ALINDI

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı. 22 Ağustos 2020'den beri görevde olan Kafkas, 18 maça çıkarken 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi almıştı. 54 yaşındaki çalıştırıcının öğrencileri 18 maçta 21 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü. Kafkas'ın görevden alındığı bilgisini ilk olarak A Spor duyurdu.



ADANASPOR 90+4'TE ALTAY'I MAĞLUP ETTİ

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasının açılış maçında Adanaspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi. Turuncu- beyazlılar, 90+4'te Hadi Sacko'nun penaltı golüyle öne geçti. 90+8'de Adanasporlu Burak Çoban bir gol daha attı ama VAR incelemesinde pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu ortaya çıktı. Adana puanını 25 yaptı, Altay 19'da kaldı.



ANADOLU EFES KOMŞU'DA KAYIP

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 76-70 yenilerek 12. mağlubiyetini aldı. Sasha Vezenkov, 23 sayı atarak galibiyette rol aldı. Efes'te Zizic 12, Micic ve Clyburn 11'er ve Larkin 10 sayı attı ama yetmedi. Olympiakos, 16. galibiyetle zirveye kuruldu.



UEFA LİSTESİNE 3 YENİ İSİM GİRDİ

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 16-23 Şubat'ta Basel ile karşılaşacak. Fırtına, UEFA listesindeki Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan ve Lahtimi'yi çıkardı, yerlerine Bruno Peres, Serkan Asan ve Edin Visca'yı ekledi.



BELÇİKA'DAN HOTIC İDDİASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Belçika ekibi Cercle Brugge'de forma giyen 27 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dino Hotic'i kadrosuna katacağı iddia edildi. Belçika basını, Cercle Brugge Teknik Direktörü Carlos Avina Ibarrola'nın Hotic'in sezon sonu için bedelsiz olarak Trabzonspor'la anlaştığını söylediğini yazdı.



'BOZMA MORALİNİ DJANINY'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya maçında yakaladığı net gol fırsatlarını değerlendiremeyen ve oyundan alınırken taraftarların ıslıkladığı Djaniny ile özel bir görüşme yaptı. Morali bozulan 31 yaşındaki oyuncuya destek veren Avcı'nın, "Bazen böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Profesyonel futbolcusun. Bunlara takılma. Eleştirilere sahada cevap ver" dediği öğrenildi.



ANDREJ DJOKANOVİC ANKARAGÜCÜ'NDE

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Andrej Djokanovic'i kadrosuna kattı. FK Sarajevo ile anlaşan başkent ekibi 21 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Andrej Djokanovic imza sonrasında, "Transfer için mutluyum. Takımıma en iyi şekilde yardım etmek istiyorum" dedi.



RONALDO İLK GOLÜNÜ PENALTIDAN ATTI

Suudi Arabistan Ligi'nde Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, deplasmanda Al Fateh ile 2-2 berabere kaldı. Al Fateh'in gollerini 12'de Cristian Tello ve 58'de Sofiane Bendebka attı. Al Nassr'da ise eski Beşiktaşlı Anderson Talisca 42'de, Cristiano Ronaldo ise 90+3'te penaltıdan fileleri sarstı. CR7 Nassr'daki 3. maçında ilk golünü attı.



HAKEM KARARINI TARAFTARA DUYURDU

Fas'ta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Ahly ile Auckland City arasındaki maçı yöneten Çinli hakem Ning Ma, VAR tarihine geçti. Hakem Ma, penaltı kararı sonrasında müdahalenin dışarıda yapıldığını ve söz konusu penaltıyı neden iptal ettiğini stat hoparlörlerinden İngilizce olarak seyircilere anlattı.



BAŞAKŞEHİR GETİRDİ UEFA'YA BİLDİRDİ

Başakşehir, Sevilla'dan Adnan Januzaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 27 yaşındaki Belçikalı kanat, bu sezon 6 maça çıktı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek Turuncu-Lacivertliler, Edgar Ie, Adnan Januzaj ve Eden Karzev'in isimlerini UEFA listesine ekledi. Caner Erkin ile Çinli stoper Wu bildirilmedi.



UEFA LİSTESİNE 2 OYUNCU EKLENDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda mücadele edecek olan kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Ezgjan Alioski ve Gustavo Henrique yer almadı. Bu oyuncuların yerine yeni transferlerden Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde isimleri yazıldı. F.Bahçe'nin rakibi henüz belli değil.



KONYA İÇİN START VERİLDİ

Fenerbahçe, pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan Konyaspor maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde ara vermeden başladı. Adana Demirspor maçının 11'nde oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğerleri 1.5 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek.



ARDA GÜLER 11'E DÖNÜYOR

Kasımpaşa maçında 11'de oynamasına karşın Adana Demirspor deplasmanında yedek başlayan Arda Güler yeniden 11'e dönüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un pazartesi gecesi Konyaspor ile oynanacak iç saha maçında 17 yaşındaki genç yıldızı sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçeli taraftarlar da Arda Güler'in Adana Demirspor maçına yerdek başlamasına sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.