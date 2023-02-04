Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı

Transfer sezonu sona ermeden kadrosuna bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini'nin transferinde sona yaklaştı. Transferi ilk etapta takas yöntemi ile bitirmek isteyen Siyah- Beyazlılar, Karagümrük'e George Kevin N'Koudou'yu bonservisiyle önerdi.
TAKAS OLMAZSA BONSERVİS
Karagümrük'ten haber bekleyen Kara Kartal'ın teklifinin bununla sınırlı olmayacağı takasın kabul edilmemesi durumunda da transferi para ödeyerek bitireceği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda mutluluk duyacağı belirtildi. Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde 20 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 8 asistle harika bir performans sergiledi.
TRANSFER ÇALIMI ATILACAK
Kanatlarda ve forvette oynayabilen Borini'nin Karagümrük ile olan kontratı sezon sonunda sonra erecek. Beşiktaş uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Borini'yi kadrosuna katarak ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.