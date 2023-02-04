Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı

    Beşiktaş, Fabio Borini için Karagümürük’e N’Koudou’yu verme teklifinde bulundu. Bu öneri kabul görmezse transfer bonservis ile çözülecek. Kartal, bu hamle ile Fenerbahçe’ye de transfer çalımı atmayı hedefliyor.

    Fener’e Borini çalımı

    Transfer sezonu sona ermeden kadrosuna bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Karagümrük'ün İtalyan oyuncusu Fabio Borini'nin transferinde sona yaklaştı. Transferi ilk etapta takas yöntemi ile bitirmek isteyen Siyah- Beyazlılar, Karagümrük'e George Kevin N'Koudou'yu bonservisiyle önerdi.



    TAKAS OLMAZSA BONSERVİS
    Karagümrük'ten haber bekleyen Kara Kartal'ın teklifinin bununla sınırlı olmayacağı takasın kabul edilmemesi durumunda da transferi para ödeyerek bitireceği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği yıldız oyuncunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda mutluluk duyacağı belirtildi. Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde 20 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan futbolcu bu maçlarda 12 gol ve 8 asistle harika bir performans sergiledi.



    TRANSFER ÇALIMI ATILACAK
    Kanatlarda ve forvette oynayabilen Borini'nin Karagümrük ile olan kontratı sezon sonunda sonra erecek. Beşiktaş uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Borini'yi kadrosuna katarak ezeli rakibine transfer çalımı atmayı hedefliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ziyech seferberliği
    Haberler Spor Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı
        SON DAKİKA