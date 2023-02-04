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    • Spor
    • 04.02.2023 15:05
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    • 04.02.2023 15:11
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    Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş canlı anlatım izle

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. haftada Sivasspor'un evinde devam ediyor. Beşiktaş'ın konuk olacağı Sivas 4 Eylül Stadı'nda iki takım da 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Mücadelede Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu!

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. haftada Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Arthur Masuaku ceza sınırında.

    Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını, Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'na, AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Aleks Taşçıoğlu bulunacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

    İŞTE SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

    SİVASSPOR: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo

    BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar

        BEŞİKTAŞ'IN SİVASSPOR MAÇ KADROSU
        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Nkoudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza Silva, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.

        2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
        Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

        Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

        SİVASSPOR'DA MÜCADELE SÜRÜYOR
        Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.

        SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
        Sivasspor - Beşiktaş maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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