Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 23. haftada Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla devam ediyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Arthur Masuaku ceza sınırında.

Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını, Mustafa Sönmez ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'na, AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Aleks Taşçıoğlu bulunacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.