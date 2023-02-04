Bakasetas damga vurmaya devam ediyor

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, takımı adına saha içinde fark yaratmaya devam ediyor. Bu sezon toplamda 11 gol, 10 asist üreten Bakasetas, son oynanan Antalyaspor maçında da etkili bir futbol ortaya koydu.
TASOS'TAN TAM İSABET
Yıldız oyuncu performansıyla taraftarların da beğenisini kazandı. 29 yaşındaki futbolcu, 90 dakika forma giydiği Antalyaspor maçında 3 isabetli şut attı. 84 kez topla buluşan Bakasetas, yüzde 80 pas isabeti sağlamayı başardı.
43 MAÇTA 9 GOL 5 ASİST
Rakipleriyle girmiş olduğu 13 ikili mücadelenin 10'undan galip çıkan Bakasetas, 9 kez de sahipsiz top kazandı. Süper Lig'de geçen sezon 43 maçta 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Bakasetas'ın kontratı 30 Haziran 2024'te sona erecek.