Tek rakibi PSG! Trabzonspor, Avrupa'ya damga vurdu

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla birlikte tam 696 gündür iç sahada kaybetmiyor. Süper Lig tarihinde 90 maçlık iç saha yenilmezlik serisini de elinde bulunduran Trabzonspor Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında ulaştığı 36 maçlık iç saha yenilmezlik serisiyle de zirvede yer alıyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında Trabzonspor'a yaklaşan tek iç saha yenilmezlik serisi ise 32 maçtır Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'e ait. İspanya La Liga'da bu sezon iç sahada hiç kaybetmeyen takımlardan Barcelona'nın 9, Real Madrid'in ise 12 maçlık yenilmezlik serisi var. İngiltere Premier Lig'de ise lider Arsenal 12 maçtır iç sahada kaybetmiyor ayrıca bu sezon Newcastle United da hiç iç saha maçı kaybetmedi.