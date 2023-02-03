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    Tek rakibi PSG! Trabzonspor, Avrupa'ya damga vurdu

    Fırtına, Avrupa’nın 10 büyük ligi baz alındığında iç sahadaki 36 maçlık yenilmezlik serisiyle tek başına zirvede yer alıyor. Bodro- Mavili takımın tek rakibi 32 maçtır yenilmeyen Paris Saint Germain.

    Tek rakibi PSG

    Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla birlikte tam 696 gündür iç sahada kaybetmiyor. Süper Lig tarihinde 90 maçlık iç saha yenilmezlik serisini de elinde bulunduran Trabzonspor Avrupa'nın 10 büyük ligi arasında ulaştığı 36 maçlık iç saha yenilmezlik serisiyle de zirvede yer alıyor. Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında Trabzonspor'a yaklaşan tek iç saha yenilmezlik serisi ise 32 maçtır Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'e ait. İspanya La Liga'da bu sezon iç sahada hiç kaybetmeyen takımlardan Barcelona'nın 9, Real Madrid'in ise 12 maçlık yenilmezlik serisi var. İngiltere Premier Lig'de ise lider Arsenal 12 maçtır iç sahada kaybetmiyor ayrıca bu sezon Newcastle United da hiç iç saha maçı kaybetmedi.



    BAYERN'İN SERİSİ 16 MAÇ
    Almanya Bundesliga'da ise 3 takım bu sezon hiç iç sahada kaybetmedi. Bayern Münih, Leipzig ve Union Berlin'den oluşan üç takım arasında Bayern Münih 16 maçla en uzun iç saha yenilmezlik serisine sahip takım konumunda. İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Napoli son 12 iç saha maçını kaybetmedi.



    TREZEGUET ARADIĞI MORALİ BULDU
    Trabzonspor'un Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, Antalya'yı 2-0 mağlup ettiği maçta açılış golünü atan isim oldu.



        ALTIN ELDİVEN
        Akyazı'da oynadığı 11 maçın 8'ini kazanan ve 3'ünden beraberlikle ayrılarak 27 puan toplayan ve bu alanda ligin zirvesinde yer alan Bordo-Mavililerde kaleci Uğurcan'ın katkısı oldukça fazla. Bu sezon iç sahadaki 11 maçın sadece 2'sinde kalesini gole kapatamayan Uğurcan Çakır, iç sahadaki son 5 maçta rakiplerine geçit vermemeyi başaran isim oldu.

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        Haberler Spor Tek rakibi PSG! Trabzonspor, Avrupa'ya damga vurdu
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