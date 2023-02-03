Okan Buruk, Terim ve Torrent’i ikiye katladı

Süper Lig'de 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirvede yer alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk başarılı bir performans sergiliyor. Geçen sezon Fatih Terim ve Domenec Torrrent'in yönetimindeki Cimbom 21 haftada sadece 27 puan toplarken, Okan Buruk neredeyse iki katı puan kazanmayı başardı.



ŞAMPİYONLUK SESLERİ

Galatasaray son 5 lig şampiyonluğunun 4'ünü Fatih Terim, 1'ini de Hamza Hamzaoğlu ile elde etti. Buruk bu şampiyonluklar baz alındığında 21. haftalar itibarıyla 51 puanla en başarılı dönemi yakaladı. 2011-12'de Cimbom 47 puan elde etmişti. 2012-13'te 40, 2017-18'de 44, 2018- 19'da 39 puan alınırken, Cesare Prandelli ile başlayan ve Hamza Hamzaoğlu ile biten 2014-15 sezonunda da Galatasaray 48 puan elde etti. Şampiyonluk yolunda camianın desteğini arkasına alan Buruk ve öğrencileri, 83 puan ile şampiyon tamamlanan 2005-06 sezonundan daha güçlü bir görüntü çizmeye devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN