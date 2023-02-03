Galatasaray’da 13 gole direkt etki eden Mauro Icardi dünyayı salladı





HADZİAHMETOVİC RESMEN KARTAL

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyahbeyazlı kulüp, Bosna Hersekli futbolcu için Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak kısmı da Konyaspor'a gidecek. Beşiktaş'a 4.5 yıllık imza atan Hadziahmetovic bu sezon ikinci yarıda 580 bin Euro, sonraki 4 sezonda ise yıllık 1 milyon 160 bin Euro garanti ücret alacak. 25 yaşındaki futbolcu maç başı 10 bin Euro prim alacak.



ALPEREN ŞENGÜN COŞTU, HOUSTON KAZANDI

NBA'de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112- 106'lık skorla mağlup etti. Maçta 33 dakika süre alan Şengün, Thunder karşısında 10 sayı, 12 ribauntla oynadı.



HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Beşiktaş, Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkların sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Josef ve Salih'in tedavilerine devam edildi.



EFES'TEN CLYBURN MVP SEÇİLDİ

Anadolu Efes forması giyen Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu oldu. 27 verimlilik puanına ulaşan ve 4. kez haftanın MVP'si olan Clyburn, Zalgiris'i 80-70 yendikleri maçta 19 sayı 7 ribaunt ve 3 asist üretti.



BARIŞ ALICI SAMSUN'DA

1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Alıcı, "Hedefi olan bir kulüpteyim. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.



KAAN AYHAN HAYRAN KALDI

Ümraniye maçında kadroda yer almayan yeni transfer Kaan Ayhan, tribünlere hayran kaldı. Milli stoperin Trabzonspor maçında kadroda olması bekleniyor.



AVRUPA ŞAMPİYONASI MACERASI BAŞLIYOR

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında A Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile eşleşti. Elemelerde 7 grupta 6'şar, iki grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları, Mart 2023 ile Ekim 2024 tarihleri arasında oynanacak. Slovakya turnuvaya direkt katılacak.



KONYASPOR YENİ ORTA SAHAYI BULDU

Hadziahmetovic ile yollarını ayıran Konyaspor, Olympiakos'tan Yunan orta saha Andreas Bouchalakis'i sezon sezonuna kadar transfer ettiğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bedel ödenmeyecek. Bouchalakis imza töreni sonrasında, "Taraftarları mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

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