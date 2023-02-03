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    Galatasaray’da 13 gole direkt etki eden Mauro Icardi dünyayı salladı

    8 gol, 5 asistlik performansıyla Galatasaray’da 13 gole direkt etki eden Mauro Icardi, performansıyla herkesi büyüledi, yine manşetleris üsledi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Mauro Icardi dünyayı salladı

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ümraniyespor maçında attığı 2 golle yıldızlaştı. 29 yaşındaki golcünün performansı Arjantin ve Avrupa basınında geniş yer tuttu. İspanyol AS Gazetesi, "Mauro Icardi, Türkiye'yi fethediyor. Olağanüstü bir forma sahip olan Icardi, sezon sonuna kadar üstün bir performans ile devam etmek istiyor" ifadelerine yer verdi. BEIN Sports ABD, golcü isim için, "Icardi bir panenka vuruşu ve bir kafa golüyle takımına galibiyette yardımcı oldu" yorumunu yaptı. Arjantin'in en büyük spor gazetelerinden TYC Sports, "Galatasaray beklenmedik şekilde geriye düştü. Icardi, çift golle maça damga vurdu" yorumunu yaparken, Fransız Maxifoot ise "Icardi, Türkiye'de yeniden yaşama döndü" ifadelerini kullandı.



    Icardi'nin performansını manşetine taşıyan basın organları, golcü ismin Avrupa'da birçok ekibin radarında olduğuna dikkati çekti.



    KONYA'NIN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
    Son haftalarda ciddi bir düşüş yaşayan ve İlhan Palut'tan sonra göreve Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Konya ekibi zorlu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada misafir takım İstanbulspor'a galibiyeti getiren tek golü 67. dakikada Cebrayil Karayel kendi kalesine attı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Konyaspor bu sonuç ile birlikte 27 puanda kalırken, ligde zor günler geçiren İstanbulspor ise 2 maç sonra 3 puan elde etti ve ligde 18 puana yükseldi.



        KAYSERİSPOR ALTIN BULDU
        Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşılaştı. RHG Enerji Stadı'nda kazanan 1-0 ile ev sahibi Kayserispor oldu. Sarı-Kırmızılı ekibe 3 puanı getiren tek golü 50'de Ali Karimi kaydetti. Son 2 haftayı galibiyetle kapatan Kayseri, bu sonucun ardından 32 puana ulaştı. 2 maç aradan sonra yenilgi alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir ekibi ise haftayı 40 puan ile kapattı.



        BENFICA'NIN 4 YILDIZDAN KÂRI 322 MİLYON EURO
        Benfica, paraya para demiyor... Son olarak Arjantinli oyuncusu Enzo Fernandez'i İngiliz devi Chelsea'ye 121 milyon euroya satan Benfica, son 4 sezonda sadece 4 yıldızının satışından 400 milyon Euro'yu kasasına koydu. Sezon başında da Uruguaylı forveti Darwin Nunez'i 80 milyon Euro'ya Liverpool'a satan Benfica, 2020'de Ruben Dias'ı 71.5 milyon Euro karşılığında İngiliz devi Manchester City'ye göndermişti. Benfica 2019'da da Joao Felix'i 127.5 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e satmış ve bu transfer o zamanlar dünya futbol gündeminin zirvesine oturmuştu. Bu 4 futbolcunun Benfica'ya maliyeti ise 78 milyon Euro olmuştu. Benfica'nın toplam karı 322 milyon Euro oldu.



        İTALYAN ALBERTO GİULİANİ EFELER'İN BAŞINA GEÇTİ
        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "A Milli Erkek Voleybol Takımımızda yeni bir dönem başlıyor" dedi. 2018-19'da Halkbank'ı çalıştıran Giuliani, en son Olimpiakos'un başındaydı. İtalyan hoca, "Türkiye'ye dönmek sevindirici" diye konuştu.



            55'LİK JAPON PORTEKİZ'E TRANSFER OLDU
            55 yaşındaki Japon forvet oyuncusu Kazuyoshi Miura, Portekiz 2. Futbol Ligi ekiplerinden Oliveirense'de kiralık olarak forma giyecek. Kariyerinde ülkesi dışında Brezilya'nın Santos, Palmeiras ve Coritiba, İtalya'nın Genoa, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Avustralya'nın Sydney takımlarında da görev yapan "Kral Kazu" lakaplı futbolcunun yeni durağı, Portekiz oldu. Transferiyle ilgili açıklamada bulunan Kazuyoshi Miura 60 yaşına kadar futbol oynamaya devam etmek istediğini vurgulayarak, "Yeni bir ülkeye geldim. Çok çalışarak herkese nasıl bir oyuncu olduğumu göstereceğim. Heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.



            HADZİAHMETOVİC RESMEN KARTAL
            Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyahbeyazlı kulüp, Bosna Hersekli futbolcu için Konyaspor'a 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak kısmı da Konyaspor'a gidecek. Beşiktaş'a 4.5 yıllık imza atan Hadziahmetovic bu sezon ikinci yarıda 580 bin Euro, sonraki 4 sezonda ise yıllık 1 milyon 160 bin Euro garanti ücret alacak. 25 yaşındaki futbolcu maç başı 10 bin Euro prim alacak.

            ALPEREN ŞENGÜN COŞTU, HOUSTON KAZANDI
            NBA'de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112- 106'lık skorla mağlup etti. Maçta 33 dakika süre alan Şengün, Thunder karşısında 10 sayı, 12 ribauntla oynadı.

            HAZIRLIKLAR TAM GAZ
            Beşiktaş, Sivas ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıkların sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Josef ve Salih'in tedavilerine devam edildi.

            EFES'TEN CLYBURN MVP SEÇİLDİ
            Anadolu Efes forması giyen Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu oldu. 27 verimlilik puanına ulaşan ve 4. kez haftanın MVP'si olan Clyburn, Zalgiris'i 80-70 yendikleri maçta 19 sayı 7 ribaunt ve 3 asist üretti.

            BARIŞ ALICI SAMSUN'DA
            1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen kanat oyuncusu Barış Alıcı'yı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Alıcı, "Hedefi olan bir kulüpteyim. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

            KAAN AYHAN HAYRAN KALDI
            Ümraniye maçında kadroda yer almayan yeni transfer Kaan Ayhan, tribünlere hayran kaldı. Milli stoperin Trabzonspor maçında kadroda olması bekleniyor.

            AVRUPA ŞAMPİYONASI MACERASI BAŞLIYOR
            Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında A Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile eşleşti. Elemelerde 7 grupta 6'şar, iki grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları, Mart 2023 ile Ekim 2024 tarihleri arasında oynanacak. Slovakya turnuvaya direkt katılacak.

            KONYASPOR YENİ ORTA SAHAYI BULDU
            Hadziahmetovic ile yollarını ayıran Konyaspor, Olympiakos'tan Yunan orta saha Andreas Bouchalakis'i sezon sezonuna kadar transfer ettiğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu için herhangi bir bedel ödenmeyecek. Bouchalakis imza töreni sonrasında, "Taraftarları mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

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