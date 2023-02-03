Galatasaray’da 13 gole direkt etki eden Mauro Icardi dünyayı salladı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ümraniyespor maçında attığı 2 golle yıldızlaştı. 29 yaşındaki golcünün performansı Arjantin ve Avrupa basınında geniş yer tuttu. İspanyol AS Gazetesi, "Mauro Icardi, Türkiye'yi fethediyor. Olağanüstü bir forma sahip olan Icardi, sezon sonuna kadar üstün bir performans ile devam etmek istiyor" ifadelerine yer verdi. BEIN Sports ABD, golcü isim için, "Icardi bir panenka vuruşu ve bir kafa golüyle takımına galibiyette yardımcı oldu" yorumunu yaptı. Arjantin'in en büyük spor gazetelerinden TYC Sports, "Galatasaray beklenmedik şekilde geriye düştü. Icardi, çift golle maça damga vurdu" yorumunu yaparken, Fransız Maxifoot ise "Icardi, Türkiye'de yeniden yaşama döndü" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin performansını manşetine taşıyan basın organları, golcü ismin Avrupa'da birçok ekibin radarında olduğuna dikkati çekti.
KONYA'NIN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Son haftalarda ciddi bir düşüş yaşayan ve İlhan Palut'tan sonra göreve Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Konya ekibi zorlu maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada misafir takım İstanbulspor'a galibiyeti getiren tek golü 67. dakikada Cebrayil Karayel kendi kalesine attı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Konyaspor bu sonuç ile birlikte 27 puanda kalırken, ligde zor günler geçiren İstanbulspor ise 2 maç sonra 3 puan elde etti ve ligde 18 puana yükseldi.