Beşiktaş'a 1.99'luk kule! Danimarkalı yıldız Kartal'ın radarına girdi

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı stoper için Gambiyalı stoper Omar Colley'in ardından bir savunmacının ismi daha gündeme geldi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; menajerler Premier Lig'de mücadele veren Leicester City'nin Danimarkalı stoperi Jannik Vestergaard'ı Beşiktaş'a önerdiler. Bu teklifin de teknik direktör Şenol Güneş'e iletildiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam eğer bu ismi kabul ederse Danimarkalı stoper satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak. Leicester City ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jannik Vestergaard'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında gösteriliyor.







35 KEZ MİLLİ OLDU...

Ancak satın alma opsiyonun 7 milyonun altında olması bekleniyor. 30 yaşında ve 1.99 boyunda olan Jannik Vestergaard 35 kez Danimarka Milli Takım formasını giymiş ve 2 gole de imza atmış çok tecrübeli bir isim. Oyuncunun 2018 yılındaki piyasa değeri 20 milyon Euro civarındaydı. Jannik Vestergaard, daha önce Premier Lig'de Southampton formasını da terletmişti.