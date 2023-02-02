Trabzonspor sahasında Antalya'yı yenip iç sahada üst üste 5. kez galip geldi





BU REKORLARI TARAFTARLA KIRDIK

Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Trabzonspor maç kazandıkça yarışın içinde olmak isteyecektir. Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor, taraftarlarla birlikte yaptık. 36 maçtır bu rekorları onlarla kırdık" dedi. Avcı, sakatlanan Eren için, "Durumu yarın (bugün) belli olur. Bartra'nın kasığında problem vardı. Abdülkadir Ömür'ün baş dönmesi oldu" diye konuştu.