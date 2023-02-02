Trabzonspor sahasında Antalya'yı yenip iç sahada üst üste 5. kez galip geldi

Dış sahada yüzü gülmeyen Trabzonspor, evinde kazanmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer, konuk ettiği Antalyaspor'u eli boş gönderdi: 2-0. 5'te Trezeguet'nin golüyle Trabzon öne geçti fakat öncesinde Gomez'in ofsayt olduğu belirlendi. 12'de Trezeguet'nin şutunu Leite kurtardı, Eren vuramadan defans araya girdi. 15'te Trezeguet'nin şutu az farkla çıktı. 32'de Bakasetas kaleciyi geçemedi.
GOL VAR KARARIYLA VERİLDİ
34'te Bakasetas'ın ortasında, Leite'den dönen topu Trezeguet, sert bir vuruşla filelere gönderdi. Yardımcı hakem Bakasetas'ın topu çizgi dışından çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR kararıyla gol verildi: 1-0. 44'te Alassane Ndao'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
AYNI DAKİKADA 2 FIRSAT KAÇTI
67'de Bakasetas'ın pasında Djaniny, yakın mesafeden vurdu Leite çıkardı. Aynı dakika içinde soldan ceza sahasına giren Trezeguet, müsait pozisyonda dışarıya attı. 72'de Larsson'un ceza sahası içinden şutu yandan dışarıya gitti. 90+4'te Gomez ortasını yaptı, Floranus'un ters vuruşu direkten döndü. Dönen topu Naci Ünüvar ağlara gönderdi: 2-1. Trabzonspor içeride üst üste 5 toplamda 8. kez kazandı.