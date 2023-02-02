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    Trabzonspor sahasında Antalya'yı yenip iç sahada üst üste 5. kez galip geldi

    Dış sahada yüzü gülmeyen Trabzonspor, evinde kazanmaya devam ediyor. İlk yarıda 1 golü VAR’dan dönen Trabzonspor, 34’te Mısırlı yıldızının golüyle öne geçti. 90+4’te Naci Ünüvar maçın skorunu ilan etti: 2-0...

    Evim evim güzel evim

    Dış sahada yüzü gülmeyen Trabzonspor, evinde kazanmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer, konuk ettiği Antalyaspor'u eli boş gönderdi: 2-0. 5'te Trezeguet'nin golüyle Trabzon öne geçti fakat öncesinde Gomez'in ofsayt olduğu belirlendi. 12'de Trezeguet'nin şutunu Leite kurtardı, Eren vuramadan defans araya girdi. 15'te Trezeguet'nin şutu az farkla çıktı. 32'de Bakasetas kaleciyi geçemedi.



    GOL VAR KARARIYLA VERİLDİ
    34'te Bakasetas'ın ortasında, Leite'den dönen topu Trezeguet, sert bir vuruşla filelere gönderdi. Yardımcı hakem Bakasetas'ın topu çizgi dışından çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR kararıyla gol verildi: 1-0. 44'te Alassane Ndao'nun şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.



    AYNI DAKİKADA 2 FIRSAT KAÇTI
    67'de Bakasetas'ın pasında Djaniny, yakın mesafeden vurdu Leite çıkardı. Aynı dakika içinde soldan ceza sahasına giren Trezeguet, müsait pozisyonda dışarıya attı. 72'de Larsson'un ceza sahası içinden şutu yandan dışarıya gitti. 90+4'te Gomez ortasını yaptı, Floranus'un ters vuruşu direkten döndü. Dönen topu Naci Ünüvar ağlara gönderdi: 2-1. Trabzonspor içeride üst üste 5 toplamda 8. kez kazandı.



        FORMAYI KAPTI GOLÜNÜ ATTI
        Trezeguet 2 hafta sonra 11'e girdi. İstanbul ve Hatay maçlarında yedek kalan Mısırlı dün 11'deydi ve fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli isim bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı.



        BU REKORLARI TARAFTARLA KIRDIK
        Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Trabzonspor maç kazandıkça yarışın içinde olmak isteyecektir. Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor, taraftarlarla birlikte yaptık. 36 maçtır bu rekorları onlarla kırdık" dedi. Avcı, sakatlanan Eren için, "Durumu yarın (bugün) belli olur. Bartra'nın kasığında problem vardı. Abdülkadir Ömür'ün baş dönmesi oldu" diye konuştu.



        EREN ELMALI SEDYEYLE DIŞARI ÇIKTI
        Trabzonspor'da sol bek Eren Elmalı sakatlandığı için maçı tamamlayamadı. 60. dakikada Güray Vural'ın müdahalesiyle faul alan Eren, 64. dakikada kendini yere bıraktı ve sedyeyle oyun alanından çıktı.

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