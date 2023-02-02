Kulüp tarihinin rekorunu kırdılar! Fenerbahçe'den dudak uçuklatan harcama





GAZİANTEP HATAYI AFFETMEDİ

Hatayspor'u konuk eden Gaziantep maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 27'de El Kaabi'nin golüyle 1-0 geri düşen Gaziantep FK, 38'de Jevtovic'in golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 56'da gelişen ev sahibi atağında Ömürcan'ın ortasına arka direkte kafayı vuran Lazar Markovic takımını öne geçirdi. Markovic 77'de bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. 88'de Merkel attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1.



FENER A.DEMİR ÖNÜNDE

F.Bahçe Süper Lig'de bugün saat 20.00'de ligin flaş takımlarından Adana Demir ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Jayden Oosterwolde maç kadrosunda yer aldı. Crespo cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



SİVAS- BEŞİKTAŞ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Maçın bilet fiyatları 50 TL ile 120 TL arasında değişiyor.



ÇEBİ'DEN TAKIMA YAKIN TAKİP

Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Sivas maçının hazırlıklarına dün basına kapalı antrenman ile başladı. Kondisyon ve taktik çalışmaların üstünde durulduğu antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de seyretti.



ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM

Beşiktaş, yeni transferi Amir Hadziahmetovic'e kavuştu. Bu sezon Konyaspor'da 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu transferi hakkında, "Konya'yı çok sevmiştim ama hayat devam ediyor. Bana İngiltere'den de transfer teklifleri vardı. Ama Beşiktaş transfer için ısrarcıydı. Transferi çok istedim. Beşiktaş'ta forma giyeceğim için heyecanlıyım. Hedefim takıma adapte olmak ve burada şampiyonluklar kazanmak" ifadesini kullandı.



HEYECAN İKİ MAÇ İLE SÜRECEK

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında heyecan bugün oynanacak 2 maç ile devam edecek. Saat 17.00'de başlayacak maçlarda Kayserispor ile Başakşehir, Konyaspor ile de İstanbulspor karşı karşıya gelecek.



ENZO REKOR KIRDI!

Chelsea, Benfica'dan Enzo Fernandez'i 121 milyon Euro'ya transfer etti. Maviler, Arjantinli orta saha ile Premier Lig tarihindeki en pahalı transferi yaptı.



EFES, ZALGİRİS'İ YIKTI

THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes evinde Zalgiris Kaunas'ı 80-70 mağlup etti. Clyburn 19 sayı attı. Efes 11. galibiyetini; Zalgiris, 10. yenilgisini aldı.



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