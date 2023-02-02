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    Kulüp tarihinin rekorunu kırdılar! Fenerbahçe'den dudak uçuklatan harcama

    Yıllardır başarıya aç olan F.Bahçe, 43.76 milyon Euro ile kulüp tarihinin transfere en çok para harcadığı sezonunu geçiriyor. İşte sizler için derlediğimiz 2 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Fener’den rekor harcama

    Süper Lig'de 9 yıldır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe bu sezon da kesenin ağzını açtı. Sarı-Lacivertliler, 43.76 milyon Euro ile kulüp tarihinin transfere en çok para harcadığı sezonunu geçiriyor. Başkan Ali Koç, devre arası transferleriyle birlikte, F.Bahçe tarihine 'transfere en çok para harcayan başkan' olarak geçti. Devre arasında Armindo Bruma'ya 4.25 milyon Euro; Samet Akaydın'a 3.7 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye de 6 milyon Euro verilerek kadrodaki eksikler giderilmeye çalışıldı. CIES araştırma şirketinin verilerine göre; Sarı-Lacivertliler bu sezon transfere en çok harcayan takımlar lis- tesinde kendisine ilk 50'de yer bulan ilk takım oldu. Fener- bahçe sezon başında da yıldız oyuncuları transfer ederek gövde gösterisi yapmıştı.



    ONUR BULUT TRANSFERİ İPTAL GİBİ!
    Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Ancak Onur Bulut transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe-Onur Bulut transferi şimdilik iptal oldu. Fenerbahçeli yetkililer, son anda transfer bedelinin yüksek olduğunu gerekçe göstererek bu şartlarda transferin gerçekleşmeyeceğini iletti. Kayserispor'un Thiam transferinden dolayı Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro borcu var. Kayserispor, bu borcun dışında Fener'den 1 milyon 350 bin Euro istedi.



    KASIMPAŞA GİRESUN'AACIMADI
    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa evinde konuk ettiği Giresunspor'u 5-1 mağlup ederek haftayı galibiyeti kapattı. Giresun 10. dakikada Savicevic'le öne geçti. 14'te Kasımpaşa Fall ile eşitliği sağladı. 29'da Fall kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı ve pozisyonda penaltı kararı çıktı. Eysseric skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi 45+4'te bir penaltı daha kazandı. Aytaç skoru 3-1 yaptı. 50'da Ben Ouannes skoru 4-1 yaptı. 66'da tekrar sahne alan Aytaç maçın skorunu belirledi: 5-1.



        GAZİANTEP HATAYI AFFETMEDİ
        Hatayspor'u konuk eden Gaziantep maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. 27'de El Kaabi'nin golüyle 1-0 geri düşen Gaziantep FK, 38'de Jevtovic'in golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 56'da gelişen ev sahibi atağında Ömürcan'ın ortasına arka direkte kafayı vuran Lazar Markovic takımını öne geçirdi. Markovic 77'de bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. 88'de Merkel attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1.

        FENER A.DEMİR ÖNÜNDE
        F.Bahçe Süper Lig'de bugün saat 20.00'de ligin flaş takımlarından Adana Demir ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Jayden Oosterwolde maç kadrosunda yer aldı. Crespo cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

        SİVAS- BEŞİKTAŞ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
        Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Maçın bilet fiyatları 50 TL ile 120 TL arasında değişiyor.

        ÇEBİ'DEN TAKIMA YAKIN TAKİP
        Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Sivas maçının hazırlıklarına dün basına kapalı antrenman ile başladı. Kondisyon ve taktik çalışmaların üstünde durulduğu antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de seyretti.

        ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMAK İSTİYORUM
        Beşiktaş, yeni transferi Amir Hadziahmetovic'e kavuştu. Bu sezon Konyaspor'da 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu transferi hakkında, "Konya'yı çok sevmiştim ama hayat devam ediyor. Bana İngiltere'den de transfer teklifleri vardı. Ama Beşiktaş transfer için ısrarcıydı. Transferi çok istedim. Beşiktaş'ta forma giyeceğim için heyecanlıyım. Hedefim takıma adapte olmak ve burada şampiyonluklar kazanmak" ifadesini kullandı.

        HEYECAN İKİ MAÇ İLE SÜRECEK
        Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında heyecan bugün oynanacak 2 maç ile devam edecek. Saat 17.00'de başlayacak maçlarda Kayserispor ile Başakşehir, Konyaspor ile de İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

        ENZO REKOR KIRDI!
        Chelsea, Benfica'dan Enzo Fernandez'i 121 milyon Euro'ya transfer etti. Maviler, Arjantinli orta saha ile Premier Lig tarihindeki en pahalı transferi yaptı.

        EFES, ZALGİRİS'İ YIKTI
        THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes evinde Zalgiris Kaunas'ı 80-70 mağlup etti. Clyburn 19 sayı attı. Efes 11. galibiyetini; Zalgiris, 10. yenilgisini aldı.

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        Haberler Spor Kulüp tarihinin rekorunu kırdılar! Fenerbahçe'den dudak uçuklatan harcama
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