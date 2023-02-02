Kulüp tarihinin rekorunu kırdılar! Fenerbahçe'den dudak uçuklatan harcama

Süper Lig'de 9 yıldır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe bu sezon da kesenin ağzını açtı. Sarı-Lacivertliler, 43.76 milyon Euro ile kulüp tarihinin transfere en çok para harcadığı sezonunu geçiriyor. Başkan Ali Koç, devre arası transferleriyle birlikte, F.Bahçe tarihine 'transfere en çok para harcayan başkan' olarak geçti. Devre arasında Armindo Bruma'ya 4.25 milyon Euro; Samet Akaydın'a 3.7 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe'de Oosterwolde'ye de 6 milyon Euro verilerek kadrodaki eksikler giderilmeye çalışıldı. CIES araştırma şirketinin verilerine göre; Sarı-Lacivertliler bu sezon transfere en çok harcayan takımlar lis- tesinde kendisine ilk 50'de yer bulan ilk takım oldu. Fener- bahçe sezon başında da yıldız oyuncuları transfer ederek gövde gösterisi yapmıştı.
ONUR BULUT TRANSFERİ İPTAL GİBİ!
Kayserispor, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Ancak Onur Bulut transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe-Onur Bulut transferi şimdilik iptal oldu. Fenerbahçeli yetkililer, son anda transfer bedelinin yüksek olduğunu gerekçe göstererek bu şartlarda transferin gerçekleşmeyeceğini iletti. Kayserispor'un Thiam transferinden dolayı Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro borcu var. Kayserispor, bu borcun dışında Fener'den 1 milyon 350 bin Euro istedi.
KASIMPAŞA GİRESUN'AACIMADI
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa evinde konuk ettiği Giresunspor'u 5-1 mağlup ederek haftayı galibiyeti kapattı. Giresun 10. dakikada Savicevic'le öne geçti. 14'te Kasımpaşa Fall ile eşitliği sağladı. 29'da Fall kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı ve pozisyonda penaltı kararı çıktı. Eysseric skoru 2-1 yaptı. Ev sahibi 45+4'te bir penaltı daha kazandı. Aytaç skoru 3-1 yaptı. 50'da Ben Ouannes skoru 4-1 yaptı. 66'da tekrar sahne alan Aytaç maçın skorunu belirledi: 5-1.