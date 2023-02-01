Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin hakemi Mete Kalkavan.
HEDEF MUTLAK GALİBİYET!
Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez
ANTALYASPOR: Henüz açıklanmadı.
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.