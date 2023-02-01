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    • Spor
    • 01.02.2023 18:53
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    • 01.02.2023 19:00
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    Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Trabzonspor - Antalyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin hakemi Mete Kalkavan.



    HEDEF MUTLAK GALİBİYET!
    Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.

    İLK 11'LER

    TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

    ANTALYASPOR: Henüz açıklanmadı.



    TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
    Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor.



        Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor.

        Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
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        Bu mücadele hiçbir inada feda edilemez
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