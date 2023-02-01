İstanbul'da gol yağmuru! Kasımpaşa Giresunspor 5-1 | MAÇ SONUCU

66'ncı dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sağ kanattan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kasımpaşa'da Chouiar ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 5-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Giresunspor'u 5-1 mağlup etti.