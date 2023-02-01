İstanbul'da gol yağmuru! Kasımpaşa Giresunspor 5-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Giresunspor'u 5-1 mağlup etti.
Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golleri Fall, Eyseseric, Aytaç Kara(2), Ouanes'ten geldi.
Giresunspor'un tek golünü ise Savicevic kaydetti.
MAÇTAN DETAYLAR
9'uncu dakikada Kasımpaşa savunmasının çıkarken yaptığı pas hatası sonrasında top Savicevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yayın hemen dışından yaptığı vuruşta kaleci Erdem topu kornere çeldi.
10'uncu dakikada Gireunsunspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının pas hatası sonrasında Savicevic araya girdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.