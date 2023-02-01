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    • Spor
    • 01.02.2023 19:08
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    • 01.02.2023 19:13
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    İstanbul'da gol yağmuru! Kasımpaşa Giresunspor 5-1 | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kasımpaşa 5-1'li skorla kazandı. İşte detaylar...

    İstanbul’da gol yağmuru!

    Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Giresunspor'u 5-1 mağlup etti.

    Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golleri Fall, Eyseseric, Aytaç Kara(2), Ouanes'ten geldi.

    Giresunspor'un tek golünü ise Savicevic kaydetti.

    MAÇTAN DETAYLAR
    9'uncu dakikada Kasımpaşa savunmasının çıkarken yaptığı pas hatası sonrasında top Savicevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yayın hemen dışından yaptığı vuruşta kaleci Erdem topu kornere çeldi.

    10'uncu dakikada Gireunsunspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının pas hatası sonrasında Savicevic araya girdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

        13'üncü dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouannes, yerden içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın noktada Fall bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

        20'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Savicevic'in ortasında ceza sahası içinde Campuzano'nun kafa vuruşunda kaleci Erdem'in son anda çeldiği top direkten oyun alanına geri döndü.

        26'ncı dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Tirpan'ın pasıyla sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Fall, kaleci Onurcan'ı geçtikten sonra yerde kalınca hakem Hüseyin Göcek penaltı noktasını gösterdi.

        28'inci dakikada penaltı atışını kullanan Eysseric, kaleci Onurcan ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

        45'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Tirpan yerden içeri çevirdi. Topa hareketlenen Eysseric, ceza sahası içinde Hayrullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Öncesinde oyunu devam ettiren Hüseyin Göçek, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

        45+4'üncü dakikada Aytaç Kara, penaltı atışını gole çevirdi: 3-1.

        İKİNCİ YARI
        50'nci dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Chouiar'ın pasıyla sol taraftan hareketlenen Yasin Özcan, ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Ben Ouannes'i gördü. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Onurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 4-1.

        66'ncı dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sağ kanattan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kasımpaşa'da Chouiar ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top kaleci Onurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 5-1.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Giresunspor'u 5-1 mağlup etti.
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        Haberler Spor İstanbul'da gol yağmuru! Kasımpaşa Giresunspor 5-1 | MAÇ SONUCU
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