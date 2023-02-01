Trabzonspor ile Eskişehirspor arasındaki 'Erkan Zengin' dosyası kapandı! Resmi açıklama geldi

Erkan Zengin'in transferi üzerinden Trabzonspor ve Eskişehirspor arasında devam eden hukuki süreç sona erdi. Eskişehirspor, Bordo-Mavili ekibe ödeme yapmasıyla beraber süreç sona erdi.



Trabzonspor'dan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur." ifadelerine yer verildi.



Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/gxm4VUQVDR — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 1, 2023