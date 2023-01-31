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    • 31.01.2023 12:24
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    • 31.01.2023 12:37
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    Son dakika Galatasaray haberleri... Seferovic’te flaş gelişme! Ne umutlarla gelmişti, sessiz sedasız gidiyor! İspanya yolcusu

    Son dakika transfer haberleri... Sezon başında Benfica’dan kiralanan İsviçreli golcü Haris Seferovic bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Sezon başında yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, bazılarından ise beklediği verimi alamadı. Bu isimlerin başında ise Haris Seferovic geliyor. Tecrübeli golcü, İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo ile anlaşma sağladı. İşte haberimizin detayı...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Seferovic İspanya yolcusu

    Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından takımdan gidecek isimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Buruk, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgili "Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

    SEZONA İYİ HAZIRLANDI AMA
    İsviçreli golcü Seferovic'in hazırlık kampında gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarları heyecanlandırmıştı. Ancak Seferovic, sezonun başlamasıyla birlikte beklenen oyunu ortaya koyamadı ve gol yollarındaki etkisizliğiyle taraftarların gözünden düştü. Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve hatta Barış Alper Yılmaz'ın gerisine düşen Seferovic, Okan Buruk'un yönetime verdiği gönderilecekler listesinde yer aldı.

    KASIMPAŞA İLE G.SARAY ANLAŞTI
    Seferovic'in ismi Süper Lig kulüpleriyle de anıldı. Teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa, İsviçreli golcüyü kadrosuna katmak için girişimde bulundu. İki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Ancak Portekiz kulübü Seferovic'in Kasımpaşa'ya transferine karşı çıktı. Tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Seferovic'in rotası İspanya'ya döndü.

        BENFICA CELTA VIGO'YU İSTEDİ
        La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun Haris Seferovic ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Bu tercihte Benfica'nın da etkili olduğu belirtildi. Portekiz ekibi Kasımpaşa transferini veto ederek oyuncusunun Celta Vigo'ya gitmesini sağladı. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Seferovic'in yeni macerasında nasıl bir grafik çizeceği ise merak konusu. Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan Seferovic, 2 gol atma başarısı gösterdi.

        VAN AANHOLT PSV İLE ANLAŞTI
        Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve yedek kulübesine dahi almadığı Patrick van Aanholt takımdan ayrıldı. Hollandalı bek, ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı. Alınan bilgilere göre tecrübeli sol bek sezon sonuna kadar Hollanda ekibine kiralandı. PSV Eindhoven, 32 yaşındaki futbolcunun 950 bin euroluk ücretini karşılayacak. Tecrübeli kanat oyuncusunun bugün İstanbul'dan ayrılarak Hollanda'ya hareket etmesi bekleniyor.

        2003'TE PSV ALTYAPISINDA OYNADI
        Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 14 maçta 2 asist kaydetti. 2003 yılında PSV Eindhoven altyapısında forma giyen Patrick van Aanholt'un Galatasaray'a yıllık maliyeti 2.6 milyon Euro. Galatasaray, Hollandalı oyuncuyu takımdan göndererek maddi anlamda da büyük bir rahatlık yaşayacak.
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        Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Seferovic’te flaş gelişme! Ne umutlarla gelmişti, sessiz sedasız gidiyor! İspanya yolcusu
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