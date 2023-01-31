Son dakika Galatasaray haberleri... Seferovic’te flaş gelişme! Ne umutlarla gelmişti, sessiz sedasız gidiyor! İspanya yolcusu

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından takımdan gidecek isimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Buruk, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgili "Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı.
SEZONA İYİ HAZIRLANDI AMA
İsviçreli golcü Seferovic'in hazırlık kampında gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarları heyecanlandırmıştı. Ancak Seferovic, sezonun başlamasıyla birlikte beklenen oyunu ortaya koyamadı ve gol yollarındaki etkisizliğiyle taraftarların gözünden düştü. Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve hatta Barış Alper Yılmaz'ın gerisine düşen Seferovic, Okan Buruk'un yönetime verdiği gönderilecekler listesinde yer aldı.
KASIMPAŞA İLE G.SARAY ANLAŞTI
Seferovic'in ismi Süper Lig kulüpleriyle de anıldı. Teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa, İsviçreli golcüyü kadrosuna katmak için girişimde bulundu. İki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Ancak Portekiz kulübü Seferovic'in Kasımpaşa'ya transferine karşı çıktı. Tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Seferovic'in rotası İspanya'ya döndü.