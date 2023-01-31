Son dakika Galatasaray haberleri... Seferovic’te flaş gelişme! Ne umutlarla gelmişti, sessiz sedasız gidiyor! İspanya yolcusu

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 48'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından takımdan gidecek isimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Buruk, Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt ile ilgili "Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı.