Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Alanyaspor 0-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



DEPLASMAN EKİBİ 3 PUANIN SAHİBİ OLDU

İkinci yarıda da bir gol bulan deplasman ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.