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    • Spor
    • 31.01.2023 18:03
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    • 31.01.2023 19:00
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    Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Alanyaspor 0-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Alanyaspor-Sivasspor maçıyla başladı. Karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da bir gol bulan deplasman ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı!

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    DEPLASMAN EKİBİ 3 PUANIN SAHİBİ OLDU
    İkinci yarıda da bir gol bulan deplasman ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    17. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.

    29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında topla buluşan Gradel'in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.

    32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

        38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat'ın gelişine vurduğu şut, az farkla auta gitti.

        45+1 dakikada Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-2

        Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 2-0 önde tamamladı.

        İLK 11'LER
        Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fer, Balkovec, Rassoul, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Zinedine Ferhat, Hassan
        Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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