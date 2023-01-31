Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Alanyaspor 0-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Sivasspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaştı. Karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
DEPLASMAN EKİBİ 3 PUANIN SAHİBİ OLDU
İkinci yarıda da bir gol bulan deplasman ekibi mücadeleden 3-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
17. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.
29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında topla buluşan Gradel'in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.
32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1